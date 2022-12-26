https://ria.ru/20221226/kliniki-1841280324.html
В Москве появится сеть клиник женского здоровья
В Москве появится сеть клиник женского здоровья - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве появится сеть клиник женского здоровья
Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:57
2022-12-26T08:57
2022-12-26T11:07
анастасия ракова
москва
коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам", - сказала Ракова. Она выразила надежду, что через создание таких клиник получится увеличить эту сеть и создать действительно достойные условия, обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью. Кроме того, в столице продолжается работа по созданию перинатальных центров. Читайте полный текст интервью >>>"Сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении", - сообщила Ракова. Она напомнила, что в этом году уже открыли два крупнейших перинатальных центра: в больнице №67 имени Л.А. Ворохобова и в больнице в Коммунарке. "Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более 8 тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше", - отметила заммэра.
https://ria.ru/20221226/koyki-1841279964.html
https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ракова о сети клиник женского здоровья в Москве
Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Анастасия Ракова.
2022-12-26T08:57
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, коммунарка (москва), здоровье - общество
Анастасия Ракова , Москва, Коммунарка (Москва), Здоровье - Общество
08:57 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
В Москве появится сеть клиник женского здоровья
Заммэра Ракова: в Москве в 2023 году появится сеть клиник женского здоровья
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам", - сказала Ракова.
Она выразила надежду, что через создание таких клиник получится увеличить эту сеть и создать действительно достойные условия, обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью.
Кроме того, в столице продолжается работа по созданию перинатальных центров.
"Сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении", - сообщила Ракова.
Она напомнила, что в этом году уже открыли два крупнейших перинатальных центра: в больнице №67 имени Л.А. Ворохобова и в больнице в Коммунарке
.
"Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более 8 тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше", - отметила заммэра.