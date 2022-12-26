Рейтинг@Mail.ru
В Москве появится сеть клиник женского здоровья - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/kliniki-1841280324.html
В Москве появится сеть клиник женского здоровья
В Москве появится сеть клиник женского здоровья - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве появится сеть клиник женского здоровья
Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:57
2022-12-26T11:07
анастасия ракова
москва
коммунарка (москва)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841279582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88cf680da8c4182ed9f5702c1a299c50.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам", - сказала Ракова. Она выразила надежду, что через создание таких клиник получится увеличить эту сеть и создать действительно достойные условия, обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью. Кроме того, в столице продолжается работа по созданию перинатальных центров. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;"Сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении", - сообщила Ракова. Она напомнила, что в этом году уже открыли два крупнейших перинатальных центра: в больнице №67 имени Л.А. Ворохобова и в больнице в Коммунарке. "Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более 8 тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше", - отметила заммэра.
https://ria.ru/20221226/koyki-1841279964.html
https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html
москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ракова о сети клиник женского здоровья в Москве
Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Анастасия Ракова.
2022-12-26T08:57
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841279582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6bce865157bc9c7b9c1c362f04fc02e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ракова , москва, коммунарка (москва), здоровье - общество
Анастасия Ракова , Москва, Коммунарка (Москва), Здоровье - Общество
08:57 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
В Москве появится сеть клиник женского здоровья

Заммэра Ракова: в Москве в 2023 году появится сеть клиник женского здоровья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам", - сказала Ракова.
Она выразила надежду, что через создание таких клиник получится увеличить эту сеть и создать действительно достойные условия, обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью.
Кроме того, в столице продолжается работа по созданию перинатальных центров.
Читайте полный текст интервью >>>
Стационар для лечения пациентов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 08:54
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
"Сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении", - сообщила Ракова.
Она напомнила, что в этом году уже открыли два крупнейших перинатальных центра: в больнице №67 имени Л.А. Ворохобова и в больнице в Коммунарке.
"Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более 8 тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше", - отметила заммэра.
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 06:37
Опрос показал, знают ли женщины, где получить информацию при беременности
 
Анастасия РаковаМоскваКоммунарка (Москва)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала