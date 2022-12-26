https://ria.ru/20221226/kliniki-1841280324.html

В Москве появится сеть клиник женского здоровья

В Москве появится сеть клиник женского здоровья - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве появится сеть клиник женского здоровья

Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:57

2022-12-26T08:57

2022-12-26T11:07

анастасия ракова

москва

коммунарка (москва)

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должным образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам", - сказала Ракова. Она выразила надежду, что через создание таких клиник получится увеличить эту сеть и создать действительно достойные условия, обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью. Кроме того, в столице продолжается работа по созданию перинатальных центров. Читайте полный текст интервью >>>"Сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении", - сообщила Ракова. Она напомнила, что в этом году уже открыли два крупнейших перинатальных центра: в больнице №67 имени Л.А. Ворохобова и в больнице в Коммунарке. "Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более 8 тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше", - отметила заммэра.

https://ria.ru/20221226/koyki-1841279964.html

https://ria.ru/20221222/beremennost-1840413381.html

москва

коммунарка (москва)

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Ракова о сети клиник женского здоровья в Москве Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Анастасия Ракова. 2022-12-26T08:57 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ракова , москва, коммунарка (москва), здоровье - общество