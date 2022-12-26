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В Британии назвали стратегический ход Путина, который поставит Лондону мат
В Британии назвали стратегический ход Путина, который поставит Лондону мат - РИА Новости, 26.12.2022
В Британии назвали стратегический ход Путина, который поставит Лондону мат
Шотландия может войти в сферу влияния России в случае успешного референдума о независимости автономии, входящей в состав Соединенного Королевства, заявил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:11
2022-12-26T19:11
2022-12-26T20:14
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шотландия может войти в сферу влияния России в случае успешного референдума о независимости автономии, входящей в состав Соединенного Королевства, заявил эксперт по внешней политике Азим Ибрагими в интервью изданию Express.По словам специалиста, после ухода британских компаний из независимой Шотландии Эдинбург будет нуждаться в экономической поддержке, которую может оказать Россия или Китай."Бизнес наверняка уйдет оттуда. Шотландия и Эдинбург — это лидеры по страхованию жизни, а большинство компаний из этой сферы уже заявили, что им придется уйти. <…> А когда твоя экономика не защищена, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, непременно постараются помочь Шотландии", — заявил Ибрагими.Эксперт убежден, что выход автономии из состава метрополии существенно ослабит Лондон и нанесет удар по его безопасности."Британия окажется в очень странной и опасной ситуации", — подытожил он.Первый министр Шотландии Никола Стерджен много раз говорила о планах провести референдум в 2023 году, но бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку жители северной части острова уже выразили свою волю в 2014 году.Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведения голосования и призвал уважать результаты прошлого плебисцита. Тогда за отделение выступили 45 процентов граждан. Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221130/referendum-1835354915.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, шотландия, россия, никола стерджен, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Шотландия, Россия, Никола Стерджен, Великобритания
19:11 26.12.2022 (обновлено: 20:14 26.12.2022)
В Британии назвали стратегический ход Путина, который поставит Лондону мат
Express: в Британии ужаснулись от перспективы включения Шотландии в сферу влияния России