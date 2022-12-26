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Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы - РИА Новости, 26.12.2022
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Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы
Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы - РИА Новости, 26.12.2022
Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы
Все роддома Москвы могут в ближайшее время оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:24
2022-12-26T11:06
анастасия ракова
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все роддома Москвы могут в ближайшее время оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что проект по видеонаблюдению за новорожденными на лечении появился в некоторых роддомах столицы в 2020 году, родители могут смотреть за малышом, если у них нет возможности находиться вместе с ним в больнице. По ее словам, как правило это касается недоношенных детей в реанимации, которым нужно немного "дозреть" в специальном кувезе. "Мы вмонтировали в кувез камеру и видеопоток с этой камеры вывели на мобильный телефон хоть мамы, хоть папы, хоть бабушки. Конечно, это снимает с них напряжение. Сейчас у нас такой сервис доступен в шести наших медицинских учреждениях, еще в ближайшее время сделаем восемь. И я думаю, что в ближайшее время все роддома оснастим таким приятным небольшим сервисом", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Влада Копылова
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анастасия ракова , москва, здоровье - общество
Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество
09:24 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
 
Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы

Заммэра Ракова: все роддома Москвы могут оснастить камерами наблюдения за новорожденными

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все роддома Москвы могут в ближайшее время оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что проект по видеонаблюдению за новорожденными на лечении появился в некоторых роддомах столицы в 2020 году, родители могут смотреть за малышом, если у них нет возможности находиться вместе с ним в больнице. По ее словам, как правило это касается недоношенных детей в реанимации, которым нужно немного "дозреть" в специальном кувезе.
"Мы вмонтировали в кувез камеру и видеопоток с этой камеры вывели на мобильный телефон хоть мамы, хоть папы, хоть бабушки. Конечно, это снимает с них напряжение. Сейчас у нас такой сервис доступен в шести наших медицинских учреждениях, еще в ближайшее время сделаем восемь. И я думаю, что в ближайшее время все роддома оснастим таким приятным небольшим сервисом", - рассказала Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
Геронтологический центр - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля 2020, 14:54
На западе Москвы бывший роддом реконструируют под геронтологический центр
 
Анастасия РаковаМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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