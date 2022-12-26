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Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы

Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы - РИА Новости, 26.12.2022

Ракова рассказала о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Москвы

Все роддома Москвы могут в ближайшее время оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:24

2022-12-26T09:24

2022-12-26T11:06

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все роддома Москвы могут в ближайшее время оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что проект по видеонаблюдению за новорожденными на лечении появился в некоторых роддомах столицы в 2020 году, родители могут смотреть за малышом, если у них нет возможности находиться вместе с ним в больнице. По ее словам, как правило это касается недоношенных детей в реанимации, которым нужно немного "дозреть" в специальном кувезе. "Мы вмонтировали в кувез камеру и видеопоток с этой камеры вывели на мобильный телефон хоть мамы, хоть папы, хоть бабушки. Конечно, это снимает с них напряжение. Сейчас у нас такой сервис доступен в шести наших медицинских учреждениях, еще в ближайшее время сделаем восемь. И я думаю, что в ближайшее время все роддома оснастим таким приятным небольшим сервисом", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>

https://realty.ria.ru/20200730/1575169085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ракова , москва, здоровье - общество