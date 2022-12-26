https://ria.ru/20221226/itogi-1841432842.html

Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ

Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2022

Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:44

2022-12-26T15:44

2022-12-26T19:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году.По его словам, очередная дружеская встреча лидеров красноречиво показывает их стремление и дальше сообща выстраивать сотрудничество в СНГ на основе стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран.Российский лидер отметил успешное взаимодействие участников Содружества в уходящем году. "Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами: России — со всеми странами СНГ. За январь — октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов", — рассказал Путин.Он выразил мнение, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития.Также сотрудничество между государствами укрепляет региональную стабильность и безопасность. Путин отметил, что страны СНГ в этом году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.При этом российский лидер указал на усиление вызовов и угроз на международной арене."Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", — сказал он.Президент указал на глубокие связи между участниками объединения.Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка.Путин также поздравил лидеров стран СНГ и их народы с наступающим Новым годом.Он поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России.Во встрече, которая проходит по инициативе Путина, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре — и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.

https://ria.ru/20221226/sng-1841339656.html

https://ria.ru/20221122/ssha-1833274343.html

https://ria.ru/20221014/putin-1823953810.html

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