https://ria.ru/20221226/itogi-1841432842.html
Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ
Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:44
2022-12-26T15:44
2022-12-26T19:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году.По его словам, очередная дружеская встреча лидеров красноречиво показывает их стремление и дальше сообща выстраивать сотрудничество в СНГ на основе стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран.Российский лидер отметил успешное взаимодействие участников Содружества в уходящем году. "Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами: России — со всеми странами СНГ. За январь — октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов", — рассказал Путин.Он выразил мнение, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития.Также сотрудничество между государствами укрепляет региональную стабильность и безопасность. Путин отметил, что страны СНГ в этом году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.При этом российский лидер указал на усиление вызовов и угроз на международной арене."Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", — сказал он.Президент указал на глубокие связи между участниками объединения.Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка.Путин также поздравил лидеров стран СНГ и их народы с наступающим Новым годом.Он поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России.Во встрече, которая проходит по инициативе Путина, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре — и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.
https://ria.ru/20221226/sng-1841339656.html
https://ria.ru/20221122/ssha-1833274343.html
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снг, владимир путин, россия, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, В мире
15:44 26.12.2022 (обновлено: 19:00 26.12.2022)
Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ
Путин на неформальном саммите СНГ подвел итоги 2022 года и предложил обсудить перспективы
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году.
"Предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие всех нас вопросы региональной и международной повестки", — сказал президент.
По его словам, очередная дружеская встреча лидеров красноречиво показывает их стремление и дальше сообща выстраивать сотрудничество в СНГ
на основе стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран.
Российский лидер отметил успешное взаимодействие участников Содружества в уходящем году.
"Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами: России — со всеми странами СНГ. За январь — октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов", — рассказал Путин.
Он выразил мнение, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития.
Также сотрудничество между государствами укрепляет региональную стабильность и безопасность. Путин отметил, что страны СНГ в этом году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.
При этом российский лидер указал на усиление вызовов и угроз на международной арене.
"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", — сказал он.
Президент указал на глубокие связи между участниками объединения.
"Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", — добавил Путин.
Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка.
Путин также поздравил лидеров стран СНГ и их народы с наступающим Новым годом.
Он поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург
по приглашению России.
Во встрече, которая проходит по инициативе Путина, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре — и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане
.