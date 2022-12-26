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Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет
Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет - РИА Новости, 26.12.2022
Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет
Остановка авиакомпанией iFly полетов в Египет не нанесет урона российскому туристическому рынку, так как имеющейся перевозки в эту страну достаточно, а спрос... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:06
2022-12-26T19:06
2022-12-26T19:06
туризм
новости - туризм
дмитрий горин
египет
таиланд
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российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Остановка авиакомпанией iFly полетов в Египет не нанесет урона российскому туристическому рынку, так как имеющейся перевозки в эту страну достаточно, а спрос после новогодних праздников будет спадать, поделился мнением с РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Никакого урона нет. Международные правила по самолетам с двойной регистрацией и по страховкам действуют давно. Исходя из этого авиакомпании и туроператоры строят свои программы. Флота сейчас становится гораздо больше. С учетом того, что после новогодних праздников спрос будет не такой активный, в том числе на Египет, существующей перевозки будет более чем достаточно", - сказал Горин. Он также отметил, что отрасль не почувствует остановки полетов iFly в Египет еще и за счет расширения предложения по другим направлениям, в первую очередь, в Таиланд. "Сегодня Таиланд выбирают не менее 100 тысяч туристов ежемесячно. При такой динамике он может набрать за год миллион и более туристов и превысить турпоток в Египет. При этом открыты еще Индия, Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы и другие направления", - уточнил вице-президент РСТ.
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новости - туризм, дмитрий горин, египет, таиланд, россия, российский союз туриндустрии (рст), ifly, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Горин, Египет, Таиланд, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), iFly, Туризм
Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет
Эксперт Горин: отмена рейсов iFly в Египет не скажется на российском туристическом рынке