https://ria.ru/20221226/iffy-1841502249.html

Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет

Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет - РИА Новости, 26.12.2022

Эксперт прокомментировал отмену рейсов iFly в Египет

Остановка авиакомпанией iFly полетов в Египет не нанесет урона российскому туристическому рынку, так как имеющейся перевозки в эту страну достаточно, а спрос... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:06

2022-12-26T19:06

2022-12-26T19:06

туризм

новости - туризм

дмитрий горин

египет

таиланд

россия

российский союз туриндустрии (рст)

ifly

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_3967b4aeed0859b65be8128b4f70b296.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Остановка авиакомпанией iFly полетов в Египет не нанесет урона российскому туристическому рынку, так как имеющейся перевозки в эту страну достаточно, а спрос после новогодних праздников будет спадать, поделился мнением с РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Никакого урона нет. Международные правила по самолетам с двойной регистрацией и по страховкам действуют давно. Исходя из этого авиакомпании и туроператоры строят свои программы. Флота сейчас становится гораздо больше. С учетом того, что после новогодних праздников спрос будет не такой активный, в том числе на Египет, существующей перевозки будет более чем достаточно", - сказал Горин. Он также отметил, что отрасль не почувствует остановки полетов iFly в Египет еще и за счет расширения предложения по другим направлениям, в первую очередь, в Таиланд. "Сегодня Таиланд выбирают не менее 100 тысяч туристов ежемесячно. При такой динамике он может набрать за год миллион и более туристов и превысить турпоток в Египет. При этом открыты еще Индия, Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы и другие направления", - уточнил вице-президент РСТ.

https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html

египет

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, дмитрий горин, египет, таиланд, россия, российский союз туриндустрии (рст), ifly, туризм