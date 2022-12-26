https://ria.ru/20221226/drony-1841375018.html

Южнокорейские военные не смогли сбить дроны КНДР

Южнокорейские военные не смогли сбить дроны КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

Южнокорейские военные не смогли сбить дроны КНДР

Южнокорейские военные за семь часов не смогли сбить пять проникших в страну беспилотников КНДР, хотя сделали по ним примерно 100 выстрелов из пушек вертолетов,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:15

2022-12-26T13:15

2022-12-26T13:54

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841323070_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_5a087a625ba24abc83af2fc4fa4b8d33.jpg

СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южнокорейские военные за семь часов не смогли сбить пять проникших в страну беспилотников КНДР, хотя сделали по ним примерно 100 выстрелов из пушек вертолетов, один дрон вернулся в Северную Корею, еще четыре пропали с радаров военных, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что один из пяти дронов проник на территорию Южной Кореи в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северного района Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника проникли с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и больше не появлялись.Точное время возвращения дронов на территорию Северной Кореи выясняют, но предполагается, что они находились в воздушном пространстве Южной Кореи как минимум семь часов. По данным военных, это были беспилотники малого масштаба, с размахом крыльев в два метра.В понедельник северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов.Как сообщает агентство Рёнхап, после того как радары засекли беспилотники КНДР возле западного побережья острова Канхвадо, южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить. "Мы приняли ответные меры в таких рамках, чтобы не причинить ущерба нашим гражданам", - заявил источник агентства в южнокорейской армии. Также указывается, что военные произвели предупредительное вещание и выстрелы в сторону территории КНДР, предположив, что там могли находиться те, кто управляет дронами.Проникновение беспилотников привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час. Кроме того, в ходе "подготовки к тактической поддержке в связи с северокорейскими дронами" произошло крушение одного из штурмовиков ВВС Южной Кореи KA-1, оба пилота благополучно катапультировались.Минобороны Южной Кореи подтвердило проникновение пяти дронов КНДР на территорию страны, один из которых подлетел к северному району Сеульской столичной агломерации, и назвало это "явной провокацией". Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, а затем приняли меры по слежке за беспилотниками и их уничтожению так, чтобы "не причинить ущерба гражданам". Армия также в ответ отправила беспилотные разведывательные аппараты в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред.), где произвела в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841325304.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея