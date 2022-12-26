https://ria.ru/20221226/drony-1841346442.html
В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР
В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022
В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР
Четыре малых беспилотника КНДР совершали полет в районе острова Канхвадо в Южной Корее, еще один подлетел к северному району столичной агломерации, заявили в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:25
2022-12-26T12:25
2022-12-26T13:02
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южная корея
сеул
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Четыре малых беспилотника КНДР совершали полет в районе острова Канхвадо в Южной Корее, еще один подлетел к северному району столичной агломерации, заявили в минобороны Южной Кореи."Малые северокорейские беспилотники (размером на уровне – ред.) два метра, один из них подлетел к северному району столичной агломерации, остальные четыре совершали полет в районе острова Канхвадо, наши военные мгновенно отреагировали в рамках прав на самооборону", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге минобороны по инциденту.Он добавил, что первые следы беспилотников были обнаружены в районе Кимпхо. Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, а затем приняли меры по слежке за ними и их уничтожению, чтобы "не причинить ущерба гражданам".Сеульская столичная агломерация включает саму столицу Сеул, город-метрополию Инчхон, города Сувон, Коян, Соннам и Пучхон.В понедельник северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Беспилотники были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час. Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.
https://ria.ru/20221226/koreya-1841337466.html
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в мире, южная корея, сеул, инчхон
В мире, Южная Корея, Сеул, Инчхон
12:25 26.12.2022 (обновлено: 13:02 26.12.2022)
В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР
Минобороны Южной Кореи: в воздушное пространство вторглись пять дронов из КНДР