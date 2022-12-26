https://ria.ru/20221226/drony-1841346442.html

В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР

В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

В Минобороны Южной Кореи сообщили о вторжении пяти дронов из КНДР

Четыре малых беспилотника КНДР совершали полет в районе острова Канхвадо в Южной Корее, еще один подлетел к северному району столичной агломерации, заявили в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:25

2022-12-26T12:25

2022-12-26T13:02

в мире

южная корея

сеул

инчхон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Четыре малых беспилотника КНДР совершали полет в районе острова Канхвадо в Южной Корее, еще один подлетел к северному району столичной агломерации, заявили в минобороны Южной Кореи."Малые северокорейские беспилотники (размером на уровне – ред.) два метра, один из них подлетел к северному району столичной агломерации, остальные четыре совершали полет в районе острова Канхвадо, наши военные мгновенно отреагировали в рамках прав на самооборону", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге минобороны по инциденту.Он добавил, что первые следы беспилотников были обнаружены в районе Кимпхо. Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, а затем приняли меры по слежке за ними и их уничтожению, чтобы "не причинить ущерба гражданам".Сеульская столичная агломерация включает саму столицу Сеул, город-метрополию Инчхон, города Сувон, Коян, Соннам и Пучхон.В понедельник северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Беспилотники были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо примерно на час. Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841337466.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841325304.html

южная корея

сеул

инчхон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, сеул, инчхон