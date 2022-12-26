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В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией - РИА Новости, 26.12.2022
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В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией
В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией - РИА Новости, 26.12.2022
В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией
Проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия, заявили в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:17
2022-12-26T12:52
в мире
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия, заявили в Минобороны Южной Кореи."Наши военные сегодня утром в районе провинции Кёнгидо засекли следы, предположительно, северокорейских беспилотников, что является очевидной провокацией Северной Кореи и вторжением в наше воздушное пространство… Наши военные будут продолжать тщательно и решительно реагировать на эти провокации со стороны Северной Кореи", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге Минобороны по инциденту.Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, и теперь пытаются уничтожить их. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.
https://ria.ru/20221226/koreya-1841356655.html
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в мире, южная корея, сеул
В мире, Южная Корея, Сеул
12:17 26.12.2022 (обновлено: 12:52 26.12.2022)
 
В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией

Минобороны Южной Кореи назвало вторжение дронов из КНДР явной провокацией

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия, заявили в Минобороны Южной Кореи.
"Наши военные сегодня утром в районе провинции Кёнгидо засекли следы, предположительно, северокорейских беспилотников, что является очевидной провокацией Северной Кореи и вторжением в наше воздушное пространство… Наши военные будут продолжать тщательно и решительно реагировать на эти провокации со стороны Северной Кореи", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге Минобороны по инциденту.
Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, и теперь пытаются уничтожить их. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Южная Корея сделала около ста выстрелов по беспилотникам КНДР
 
В миреЮжная КореяСеул
 
 
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