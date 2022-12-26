https://ria.ru/20221226/drony-1841341244.html

В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией

В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией - РИА Новости, 26.12.2022

В Южной Корее назвали вторжение дронов из КНДР провокацией

Проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия, заявили в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:17

2022-12-26T12:17

2022-12-26T12:52

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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Проникновение беспилотников КНДР на территорию Южной Кореи является явной провокацией и военные будут решительно реагировать на подобные действия, заявили в Минобороны Южной Кореи."Наши военные сегодня утром в районе провинции Кёнгидо засекли следы, предположительно, северокорейских беспилотников, что является очевидной провокацией Северной Кореи и вторжением в наше воздушное пространство… Наши военные будут продолжать тщательно и решительно реагировать на эти провокации со стороны Северной Кореи", - заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О на брифинге Минобороны по инциденту.Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, и теперь пытаются уничтожить их. Дроны по очереди были замечены в районе городов Кимпхо и Пхачжу, на острове Канхвадо. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Кипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Агентство Рёнхап сообщало, что беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841356655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, южная корея, сеул