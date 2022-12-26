https://ria.ru/20221226/dollar-1841267808.html

В США объяснили, что ждет доллар из-за санкций против России

В США объяснили, что ждет доллар из-за санкций против России - РИА Новости, 26.12.2022

В США объяснили, что ждет доллар из-за санкций против России

Украинский кризис ослабил позиции доллара США и укрепил глобальное представление о том, что многополярная система лучше подходит для мира, такое мнение в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T03:57

2022-12-26T03:57

2022-12-26T06:27

си цзиньпин

россия

китай

сша

нато

брикс

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинский кризис ослабил позиции доллара США и укрепил глобальное представление о том, что многополярная система лучше подходит для мира, такое мнение в статье, размещенной на французском портале Brunobertez, высказал профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил.Сегодня американская валюта является основной, большинство финансовых операций в мире проводятся в долларах. Однако с 2000 года многие страны предпринимают попытки “уйти” от его использования в международных расчетах. Эти усилия в последнее время “набирают обороты”, поскольку многие страны НАТО поддержали Украину и ввели беспрецедентные санкции против России, отметил профессор.“В июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты. В марте 2022 года ЕАЭС достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты. Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой”, – указал Рабил.Кроме того, Китай разработал стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, номинированных в юанях, и оплате импорта в собственной валюте, а не в долларах США. Фактически, Китай и Саудовская Аравия ведут активные переговоры о том, чтобы Эр-Рияд установил цену на часть своей нефти, продаваемой Пекину, в юанях. Это было одной из главных целей недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, отметил профессор.Помимо прочего, для китайских лидеров украинский кризис “обнажил многие проблемы меняющегося мира”. Теперь же ответственность за формирование “нового порядка” лежит на Китае, арабских государствах и многих других странах, выразил мнение Рабил.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается и многие страны пытаются снизить их использование в различных видах расчета. Россия взяла курс на отказ от использования американской валюты в международных расчетах.

https://ria.ru/20220331/dollar-1781024068.html

https://ria.ru/20221027/dollar-1827104460.html

россия

китай

сша

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си цзиньпин, россия, китай, сша, нато, брикс, евразийский экономический союз, в мире