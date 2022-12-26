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"Хитрое решение". Что в Пентагоне придумали для ВСУ - РИА Новости, 26.12.2022
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"Хитрое решение". Что в Пентагоне придумали для ВСУ
"Хитрое решение". Что в Пентагоне придумали для ВСУ - РИА Новости, 26.12.2022
"Хитрое решение". Что в Пентагоне придумали для ВСУ
США пообещали Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:00
2022-12-26T08:14
украина
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
су-27
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Давид Нармания. США пообещали Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы."Экзоскелет" для бомбыJoint Direct Attack Munition ("унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели") позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями.Также в хвостовом блоке находится мини-компьютер с навигационным оборудованием.Эта разработка Boeing во многом предвосхитила GLSDB — "умную" авиабомбу, которую адаптировали для запуска с земли. Правда, речь только о легких снарядах.JDAM предназначены для более тяжелых бомб. Соединенные Штаты устанавливали эту систему на Мark-82, Mark-83 и Mark-84 весом в 227, 454, 907 килограммов соответственно.Точнее и дальшеПримечательная особенность JDAM — относительная дешевизна. Один комплект, по данным американского ВМФ, обходится в 24 тысячи долларов. Естественно, экспортная цена может быть в два-три раза дороже.Изначально JDAM позволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. В более современных модификациях этот показатель улучшили до 70-80 километров. Какую версию получит Киев, неизвестно.Боеприпасы выбирают цель благодаря инерциальной системе наведения в тандеме с GPS. Координаты можно задавать и на земле. Отклонение редко превышает десять метров.Обкатанная технологияК сочетанию двух столь разных способов наведения обратились после операции "Буря в пустыне". В ближневосточных условиях предыдущее поколение — лазерные и инфракрасные датчики — проявляли себя не лучшим образом.И уже в Югославии американские ВВС применили новинку — бомбардировщики B-2 Spirit с базы Уайтмен сбросили более 650 бомб с JDAM, поразив 87 процентов целей.Однако последующие кампании в Афганистане и Ираке показали, что для уничтожения движущихся объектов эта система не подходит. Решила проблему LJDAM с лазерной ГСН, позволяющей контролировать снаряд в конечной части траектории.Влияние на боиПравда, в восточноевропейском климате JDAM не испытывали. Да и характер боевых действий на Украине иной, отмечает авиаэксперт Владимир Карнозов.К тому же США привыкли применять систему, господствуя в воздухе. Однако ни сопоставимых самолетов, ни современных комплексов ПВО у Киева нет."Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам, — считает специалист. — Мы наблюдаем только единичные полеты. Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут".После распада Советского Союза Украине достался большой авиапарк военных самолетов, основу которого составляли разработанные в 1970-е МиГ-29. Только истребителей этой модели было до 200 штук. Почти все продали за рубеж. А машины, базировавшиеся в Крыму, достались России в 2014-м.В итоге, по данным ежегодного справочника World Air Forces от Flight Global, авиапарк Украины насчитывал:Еще шесть Су-27 и восемь МиГ-29 числились как тренировочные.С весны ВСУ неоднократно получали такие же машины от стран — бывших членов Организации Варшавского договора. Но Киев хочет как минимум американские F-16. В идеале — новейшие F-22 и F-35.Вашингтон отказывает — ссылаясь в том числе на сложности обучения привыкших к советской технике пилотов.Украинские самолеты регулярно сбиваются российскими истребителями и силами ПВО — только на этой неделе, по официальной информации, Киев потеряли четыре МиГ-29 и два Су-25. То есть Украине банально не хватает средств доставки для бомб, оснащенных JDAM.Но и для того, чтобы бомбы "поумнели", потребуется время. Устройства, предназначенные для американских бомб Mark разных моделей, еще предстоит приспособить к устаревшей технике и боеприпасам.
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
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2022
Нармания Давид
Нармания Давид
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РИА Новости
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украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, миг-29, су-25, су-27
Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Су-27
08:00 26.12.2022 (обновлено: 08:14 26.12.2022)
 

"Хитрое решение". Что в Пентагоне придумали для ВСУ

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений
Истребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Давид Нармания. США пообещали Украине комплекты JDAM, превращающие обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у ВСУ с этой новинкой могут возникнуть проблемы.

"Экзоскелет" для бомбы

Joint Direct Attack Munition ("унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели") позволяет сделать из бомбы свободного падения прицельное оружие. Для этого к середине снаряда прикрепляют крылья, а к хвосту — блок c аэродинамическими рулями.
Также в хвостовом блоке находится мини-компьютер с навигационным оборудованием.
Эта разработка Boeing во многом предвосхитила GLSDB — "умную" авиабомбу, которую адаптировали для запуска с земли. Правда, речь только о легких снарядах.
JDAM предназначены для более тяжелых бомб. Соединенные Штаты устанавливали эту систему на Мark-82, Mark-83 и Mark-84 весом в 227, 454, 907 килограммов соответственно.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi MonteКомплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54
Комплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi Monte
Комплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54

Точнее и дальше

Примечательная особенность JDAM — относительная дешевизна. Один комплект, по данным американского ВМФ, обходится в 24 тысячи долларов. Естественно, экспортная цена может быть в два-три раза дороже.
Изначально JDAM позволяла боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. В более современных модификациях этот показатель улучшили до 70-80 километров. Какую версию получит Киев, неизвестно.
Боеприпасы выбирают цель благодаря инерциальной системе наведения в тандеме с GPS. Координаты можно задавать и на земле. Отклонение редко превышает десять метров.
© Фото : Public domainАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Public domain
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Обкатанная технология

К сочетанию двух столь разных способов наведения обратились после операции "Буря в пустыне". В ближневосточных условиях предыдущее поколение — лазерные и инфракрасные датчики — проявляли себя не лучшим образом.
И уже в Югославии американские ВВС применили новинку — бомбардировщики B-2 Spirit с базы Уайтмен сбросили более 650 бомб с JDAM, поразив 87 процентов целей.
Однако последующие кампании в Афганистане и Ираке показали, что для уничтожения движущихся объектов эта система не подходит. Решила проблему LJDAM с лазерной ГСН, позволяющей контролировать снаряд в конечной части траектории.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Akeem CampbellУстановка хвостового комплекта JDAM на авиабомбу BLU-109
Установка хвостового комплекта JDAM на авиабомбу BLU-109 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Akeem Campbell
Установка хвостового комплекта JDAM на авиабомбу BLU-109

Влияние на бои

Правда, в восточноевропейском климате JDAM не испытывали. Да и характер боевых действий на Украине иной, отмечает авиаэксперт Владимир Карнозов.
К тому же США привыкли применять систему, господствуя в воздухе. Однако ни сопоставимых самолетов, ни современных комплексов ПВО у Киева нет.
"Украинская авиация не в состоянии активно помогать войскам, — считает специалист. — Мы наблюдаем только единичные полеты. Практически все, что поднимается в воздух, сразу сбивают. Поэтому интенсивно использовать такие бомбы не смогут".
После распада Советского Союза Украине достался большой авиапарк военных самолетов, основу которого составляли разработанные в 1970-е МиГ-29. Только истребителей этой модели было до 200 штук. Почти все продали за рубеж. А машины, базировавшиеся в Крыму, достались России в 2014-м.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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В итоге, по данным ежегодного справочника World Air Forces от Flight Global, авиапарк Украины насчитывал:
Еще шесть Су-27 и восемь МиГ-29 числились как тренировочные.
С весны ВСУ неоднократно получали такие же машины от стран — бывших членов Организации Варшавского договора. Но Киев хочет как минимум американские F-16. В идеале — новейшие F-22 и F-35.
Вашингтон отказывает — ссылаясь в том числе на сложности обучения привыкших к советской технике пилотов.
Украинские самолеты регулярно сбиваются российскими истребителями и силами ПВО — только на этой неделе, по официальной информации, Киев потеряли четыре МиГ-29 и два Су-25. То есть Украине банально не хватает средств доставки для бомб, оснащенных JDAM.
Но и для того, чтобы бомбы "поумнели", потребуется время. Устройства, предназначенные для американских бомб Mark разных моделей, еще предстоит приспособить к устаревшей технике и боеприпасам.
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