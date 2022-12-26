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Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан - РИА Новости, 26.12.2022
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Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан
Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан - РИА Новости, 26.12.2022
Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан
Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:11
2022-12-26T15:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
узбекистан
экономика
технологии
совет федерации рф
ташкент
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Деловая поездка организуется с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшения качества продукции путем кооперации, определения возможных направлений выхода на внешние рынки, а также распространения информации об экспортном потенциале российских производств легкой промышленности среди компаний-партнеров в Республике Узбекистан", - сообщает РЭЦ."Мы проведем деловую миссию для наших производительниц текстиля и одежды. Это позволит закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани. Еще одна возможность – это локализация производства на территории Узбекистана. Это открывает несколько преимуществ: близость к сырьевой базе, квалифицированные специалисты, доступность технически оснащенных кластеров. И как следствие – уменьшение издержек на производство, контроль качества сырья и сроков его поставок. Есть еще несколько пунктов проекта, реализация которых снимет административные барьеры, существующие в отрасли", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в свою очередь отметила, "что и в России, и в Республике Узбекистан уделяется особое внимание расширению возможностей женщин во всех сферах жизни общества".Предпринимательская деятельность женщин, по мнению вице-спикера СФ, это значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Она заверила, что Совет Федерации и Совет ЕЖФ будут содействовать созданию возможностей для бизнеса с целью стимулирования экспортной деятельности и продвижения российской продукции на международные рынки.Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России.Расширение взаимодействия двух стран по линии "Женщина-предприниматель" позволит не только укрепить роль женщины в бизнесе, но и даст хороший импульс к увеличению экспортно-импортного потенциала России и Узбекистана.
https://ria.ru/20220617/eksportery-1796123149.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, узбекистан, экономика, технологии, совет федерации рф, ташкент
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Узбекистан, Экономика, Технологии, Совет Федерации РФ, Ташкент
15:11 26.12.2022
 

Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Деловая поездка организуется с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшения качества продукции путем кооперации, определения возможных направлений выхода на внешние рынки, а также распространения информации об экспортном потенциале российских производств легкой промышленности среди компаний-партнеров в Республике Узбекистан", - сообщает РЭЦ.
"Мы проведем деловую миссию для наших производительниц текстиля и одежды. Это позволит закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани. Еще одна возможность – это локализация производства на территории Узбекистана. Это открывает несколько преимуществ: близость к сырьевой базе, квалифицированные специалисты, доступность технически оснащенных кластеров. И как следствие – уменьшение издержек на производство, контроль качества сырья и сроков его поставок. Есть еще несколько пунктов проекта, реализация которых снимет административные барьеры, существующие в отрасли", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:46Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ поможет женщинам-экспортерам работать на Ближнем Востоке и в Азии
Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в свою очередь отметила, "что и в России, и в Республике Узбекистан уделяется особое внимание расширению возможностей женщин во всех сферах жизни общества".
"Стремление женщин наших стран к многоплановому сотрудничеству и формированию созидательных инициатив уже было продемонстрировано в рамках 14-го Саммита женщин-председателей парламентов и Диалога женщин стран Центральной Азии и России. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности в Ташкент станет очередным значимым шагом к укреплению международного сотрудничества, торговых и инвестиционных отношений с Узбекистаном", - сказала Карелова.
Предпринимательская деятельность женщин, по мнению вице-спикера СФ, это значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Она заверила, что Совет Федерации и Совет ЕЖФ будут содействовать созданию возможностей для бизнеса с целью стимулирования экспортной деятельности и продвижения российской продукции на международные рынки.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:31
РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы
Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России.
Расширение взаимодействия двух стран по линии "Женщина-предприниматель" позволит не только укрепить роль женщины в бизнесе, но и даст хороший импульс к увеличению экспортно-импортного потенциала России и Узбекистана.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияУзбекистанЭкономикаТехнологииСовет Федерации РФТашкент
 
 
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