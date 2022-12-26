https://ria.ru/20221226/biznes-missiya-1841423011.html

Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан

Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан - РИА Новости, 26.12.2022

Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан

Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:11

2022-12-26T15:11

2022-12-26T15:11

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

узбекистан

экономика

технологии

совет федерации рф

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800072330_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_d5f6e5903e4eb602438ddf788a13463e.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Деловая поездка организуется с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшения качества продукции путем кооперации, определения возможных направлений выхода на внешние рынки, а также распространения информации об экспортном потенциале российских производств легкой промышленности среди компаний-партнеров в Республике Узбекистан", - сообщает РЭЦ."Мы проведем деловую миссию для наших производительниц текстиля и одежды. Это позволит закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани. Еще одна возможность – это локализация производства на территории Узбекистана. Это открывает несколько преимуществ: близость к сырьевой базе, квалифицированные специалисты, доступность технически оснащенных кластеров. И как следствие – уменьшение издержек на производство, контроль качества сырья и сроков его поставок. Есть еще несколько пунктов проекта, реализация которых снимет административные барьеры, существующие в отрасли", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в свою очередь отметила, "что и в России, и в Республике Узбекистан уделяется особое внимание расширению возможностей женщин во всех сферах жизни общества".Предпринимательская деятельность женщин, по мнению вице-спикера СФ, это значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Она заверила, что Совет Федерации и Совет ЕЖФ будут содействовать созданию возможностей для бизнеса с целью стимулирования экспортной деятельности и продвижения российской продукции на международные рынки.Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России.Расширение взаимодействия двух стран по линии "Женщина-предприниматель" позволит не только укрепить роль женщины в бизнесе, но и даст хороший импульс к увеличению экспортно-импортного потенциала России и Узбекистана.

https://ria.ru/20220617/eksportery-1796123149.html

https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html

россия

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, узбекистан, экономика, технологии, совет федерации рф, ташкент