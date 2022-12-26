https://ria.ru/20221226/biznes-missiya-1841423011.html
Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан
Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан - РИА Новости, 26.12.2022
Женщин-экспортеров легпрома из России позвали на бизнес-миссию в Узбекистан
Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:11
2022-12-26T15:11
2022-12-26T15:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
узбекистан
экономика
технологии
совет федерации рф
ташкент
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Деловая поездка организуется с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшения качества продукции путем кооперации, определения возможных направлений выхода на внешние рынки, а также распространения информации об экспортном потенциале российских производств легкой промышленности среди компаний-партнеров в Республике Узбекистан", - сообщает РЭЦ."Мы проведем деловую миссию для наших производительниц текстиля и одежды. Это позволит закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани. Еще одна возможность – это локализация производства на территории Узбекистана. Это открывает несколько преимуществ: близость к сырьевой базе, квалифицированные специалисты, доступность технически оснащенных кластеров. И как следствие – уменьшение издержек на производство, контроль качества сырья и сроков его поставок. Есть еще несколько пунктов проекта, реализация которых снимет административные барьеры, существующие в отрасли", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в свою очередь отметила, "что и в России, и в Республике Узбекистан уделяется особое внимание расширению возможностей женщин во всех сферах жизни общества".Предпринимательская деятельность женщин, по мнению вице-спикера СФ, это значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Она заверила, что Совет Федерации и Совет ЕЖФ будут содействовать созданию возможностей для бизнеса с целью стимулирования экспортной деятельности и продвижения российской продукции на международные рынки.Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России.Расширение взаимодействия двух стран по линии "Женщина-предприниматель" позволит не только укрепить роль женщины в бизнесе, но и даст хороший импульс к увеличению экспортно-импортного потенциала России и Узбекистана.
https://ria.ru/20220617/eksportery-1796123149.html
https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, узбекистан, экономика, технологии, совет федерации рф, ташкент
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Узбекистан, Экономика, Технологии, Совет Федерации РФ, Ташкент
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года, подать заявку на участие в ней можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Деловая поездка организуется с целью содействия повышению конкурентоспособности российских экспортеров, улучшения качества продукции путем кооперации, определения возможных направлений выхода на внешние рынки, а также распространения информации об экспортном потенциале российских производств легкой промышленности среди компаний-партнеров в Республике Узбекистан", - сообщает РЭЦ.
"Мы проведем деловую миссию для наших производительниц текстиля и одежды. Это позволит закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани. Еще одна возможность – это локализация производства на территории Узбекистана. Это открывает несколько преимуществ: близость к сырьевой базе, квалифицированные специалисты, доступность технически оснащенных кластеров. И как следствие – уменьшение издержек на производство, контроль качества сырья и сроков его поставок. Есть еще несколько пунктов проекта, реализация которых снимет административные барьеры, существующие в отрасли", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
в свою очередь отметила, "что и в России, и в Республике Узбекистан уделяется особое внимание расширению возможностей женщин во всех сферах жизни общества".
"Стремление женщин наших стран к многоплановому сотрудничеству и формированию созидательных инициатив уже было продемонстрировано в рамках 14-го Саммита женщин-председателей парламентов и Диалога женщин стран Центральной Азии
и России. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности в Ташкент станет очередным значимым шагом к укреплению международного сотрудничества, торговых и инвестиционных отношений с Узбекистаном", - сказала Карелова.
Предпринимательская деятельность женщин, по мнению вице-спикера СФ, это значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Она заверила, что Совет Федерации и Совет ЕЖФ будут содействовать созданию возможностей для бизнеса с целью стимулирования экспортной деятельности и продвижения российской продукции на международные рынки.
Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга
России.
Расширение взаимодействия двух стран по линии "Женщина-предприниматель" позволит не только укрепить роль женщины в бизнесе, но и даст хороший импульс к увеличению экспортно-импортного потенциала России и Узбекистана.