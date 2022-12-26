https://ria.ru/20221226/aurus-1841452519.html

В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus

В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus - РИА Новости, 26.12.2022

В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus

Автомобили Aurus предоставлены лидерам стран СНГ, которые приехали в понедельник в Санкт-Петербург на неформальный саммит, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:34

2022-12-26T16:34

2022-12-26T16:44

авто

никол пашинян

россия

снг

aurus

сердар бердымухамедов

шавкат мирзиеев

эмомали рахмон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Автомобили Aurus предоставлены лидерам стран СНГ, которые приехали в понедельник в Санкт-Петербург на неформальный саммит, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в президентской библиотеке. Прошлый неформальный саммит проходил в северной столице России в октябре. Тогда многие лидеры стран СНГ также выбрали для передвижения по городу и окрестностям российские автомобили представительского класса Aurus. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, как и прежде, отдали предпочтение своим машинам Mercedes. Премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президенты Таджикистана и Белоруссии Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко - все на Aurus. Президент России Владимир Путин использует лимузин российской марки уже несколько лет.

https://ria.ru/20220930/aurus-1820519789.html

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авто, никол пашинян, россия, снг, aurus, сердар бердымухамедов , шавкат мирзиеев, эмомали рахмон, александр лукашенко