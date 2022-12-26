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В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus - РИА Новости, 26.12.2022
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В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus
В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus
Автомобили Aurus предоставлены лидерам стран СНГ, которые приехали в понедельник в Санкт-Петербург на неформальный саммит, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:34
2022-12-26T16:44
авто
никол пашинян
россия
снг
aurus
сердар бердымухамедов
шавкат мирзиеев
эмомали рахмон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Автомобили Aurus предоставлены лидерам стран СНГ, которые приехали в понедельник в Санкт-Петербург на неформальный саммит, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла в президентской библиотеке. Прошлый неформальный саммит проходил в северной столице России в октябре. Тогда многие лидеры стран СНГ также выбрали для передвижения по городу и окрестностям российские автомобили представительского класса Aurus. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, как и прежде, отдали предпочтение своим машинам Mercedes. Премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президенты Таджикистана и Белоруссии Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко - все на Aurus. Президент России Владимир Путин использует лимузин российской марки уже несколько лет.
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авто, никол пашинян, россия, снг, aurus, сердар бердымухамедов , шавкат мирзиеев, эмомали рахмон, александр лукашенко
Авто, Никол Пашинян, Россия, СНГ, Aurus, Сердар Бердымухамедов , Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко
16:34 26.12.2022 (обновлено: 16:44 26.12.2022)
 
В Петербурге лидерам стран СНГ предоставили автомобили Aurus

Лидерам стран СНГ, которые приехали на саммит в Петербург, предоставили автомобили Aurus

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург"
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Автомобили Aurus предоставлены лидерам стран СНГ, которые приехали в понедельник в Санкт-Петербург на неформальный саммит, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в президентской библиотеке. Прошлый неформальный саммит проходил в северной столице России в октябре. Тогда многие лидеры стран СНГ также выбрали для передвижения по городу и окрестностям российские автомобили представительского класса Aurus.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, как и прежде, отдали предпочтение своим машинам Mercedes. Премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президенты Таджикистана и Белоруссии Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко - все на Aurus.
Президент России Владимир Путин использует лимузин российской марки уже несколько лет.
Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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АвтоНикол ПашинянРоссияСНГAurusСердар БердымухамедовШавкат МирзиеевЭмомали РахмонАлександр Лукашенко
 
 
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