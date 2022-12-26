https://ria.ru/20221226/aktsii-1841497136.html

Курдская община планирует провести еще три акции в Париже

Курдская община планирует провести еще три акции в Париже - РИА Новости, 26.12.2022

Курдская община планирует провести еще три акции в Париже

Курдский демократический совет Франции планирует провести еще три демонстрации в Париже 4, 7 и 9 января в память о курдах, застреленных в пятницу, а также о... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:52

2022-12-26T18:52

2022-12-26T18:53

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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Курдский демократический совет Франции планирует провести еще три демонстрации в Париже 4, 7 и 9 января в память о курдах, застреленных в пятницу, а также о трех убитых в январе 2013 года активистах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Бериван Фират. "Еще до атаки в пятницу мы планировали акцию 4 января в память об убитых в 2013 году активистах. Теперь мы продолжим наши акции. Седьмого января мы устроим очень масштабную акцию на уровне ЕС, а 9 января состоится памятное мероприятие, организованное мэрией Парижа", - рассказала она. Фират отметила, что курдская община пристально следит за расследованием и не верит в то, что обвиняемый в атаке на курдов в пятницу является психически нездоровым, как утверждает следствие. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. Стрелявший был переведен в психиатрическое отделение полиции, так как следствие сочло его состояние несовместимым с содержанием под стражей. В понедельник он предстанет перед следственным судьей, прежде чем ему предъявят обвинения. Ранее в Париже прошла демонстрация в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года. Акция прошла мирно, в ней приняли участие около полутора тысяч человек. Представители курдской общины несли фотографии погибших и скандировали лозунги, призывая к справедливому расследованию двух инцидентов, которые они считают актами терроризма со стороны Турции. В субботу демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html

https://ria.ru/20221225/inostrantsy-1841222919.html

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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в мире, париж, франция, курды