https://ria.ru/20221226/abrikosy-1841447244.html

Челябинские ученые вывели сорт абрикоса, способный вырасти на Урале

Челябинские ученые вывели сорт абрикоса, способный вырасти на Урале - РИА Новости, 26.12.2022

Челябинские ученые вывели сорт абрикоса, способный вырасти на Урале

Челябинские ученые вывели новый сорт абрикоса, который выдержит 40-градусный мороз и сможет вырасти на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:19

2022-12-26T16:19

2022-12-26T16:20

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челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Челябинские ученые вывели новый сорт абрикоса, который выдержит 40-градусный мороз и сможет вырасти на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН в понедельник. "Новый сорт абрикоса "Призер", выведенный учеными Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства (структурного подразделения УрО РАН – ред.), внесен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. Выведенная косточковая культура отличается высокой зимостойкостью – может выдерживать до -40 градусов, и урожайностью – с одного дерева можно собрать до 30 килограмм плодов", – говорится в сообщении. По информации ведомства, работа по выведению "Призера" длилась почти 30 лет и началась в 1992 году. В 2001 году челябинские селекционеры отобрали сорт в число перспективных, а в 2008-ом – уже передали на госсортоиспытание. "Суровый климат не является препятствием для выращивания в нашей почвенно-климатической зоне абрикоса. Новый сорт "Призер" обладает высокой зимостойкостью – цветковые почки устойчивы к зимним колебаниям температуры и весенним заморозкам, стабильными и высокими урожаями – 13,5 тонны с гектара. Кроме того, сорт неприхотлив в выращивании", – приводятся в релизе слова ведущего научного сотрудника Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, "автора" сорта "Призер" Фирудина Мамедага оглы Гасымова. Селекционеры также отмечают ежегодное плодоношение сорта и красивые крупные плоды весом до 25 граммов. "Призер" получил золотую медаль на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень–2022" и на отраслевой выставке в Челябинске, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221202/postavki-1835954657.html

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

урал

челябинск

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урал, челябинск, российская академия наук, россия, челябинская область