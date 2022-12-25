https://ria.ru/20221225/twitter-1841189011.html

Маск считает, что Twitter пока не угрожает банкротство

Маск считает, что Twitter пока не угрожает банкротство - РИА Новости, 25.12.2022

Маск считает, что Twitter пока не угрожает банкротство

Владелец Twitter Илон Маск считает, что компании пока что не угрожает банкротство. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:40

2022-12-25T11:40

2022-12-25T11:40

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск считает, что компании пока что не угрожает банкротство. "Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства. Предстоит еще много работы", - написал Маск на своей странице в Twitter. Издание Information в ноябре сообщило, что Маск не исключает банкротства Twitter, если недавно приобретенная им социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. Бизнесмен, согласно публикации, заявил сотрудникам компании, что в следующем году платформа может столкнуться с "оттоком средств в несколько миллиардов долларов". В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

https://ria.ru/20221224/mask-1841010161.html

сан-франциско

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter, в мире