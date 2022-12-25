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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/trevoga-1841212566.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушна тревога объявлена в центре, на севере и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:45
2022-12-25T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушна тревога объявлена в центре, на севере и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на севере страны, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центре, в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также Николаевской области на юге страны. Кроме того, сообщается, что сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
14:45 25.12.2022
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В центре, на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушна тревога объявлена в центре, на севере и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на севере страны, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центре, в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также Николаевской области на юге страны.
Кроме того, сообщается, что сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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