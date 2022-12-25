https://ria.ru/20221225/trevoga-1841212566.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушна тревога объявлена в центре, на севере и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:45
2022-12-25T14:45
2022-12-25T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Воздушна тревога объявлена в центре, на севере и востоке Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на севере страны, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центре, в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также Николаевской области на юге страны. Кроме того, сообщается, что сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Ранее в воскресенье воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/kiev-1841139421.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В центре, на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу