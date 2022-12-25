https://ria.ru/20221225/sobaki-1841161565.html

Кинологи назвали города, в которых чаще всего заводят собак

Кинологи назвали города, в которых чаще всего заводят собак - РИА Новости, 25.12.2022

Кинологи назвали города, в которых чаще всего заводят собак

Собак любят во всех городах России, но чаще их заводят в наиболее населенных: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T03:24

2022-12-25T03:24

2022-12-25T03:25

владимир голубев (кинолог)

россия

москва

санкт-петербург

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Собак любят во всех городах России, но чаще их заводят в наиболее населенных: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах. В топ-3 вошла Москва, которая заняла первое место по количеству собак, затем идет Санкт-Петербург, а за ним - Новосибирск. Тенденция в этих городах такова, что жители заводят себе небольших собак-компаньонов", - сказал Голубев. "Например, в Москве, самая популярная порода – это чихуахуа, в Санкт-Петербурге и Новосибирске – немецкий шпиц. Этих собак удобно содержать в квартире, их можно всегда взять с собой на работу или в поездки, плюс, конечно, многих подкупает их милый вид", – добавил он. Кинолог уточнил, что на четвертом месте по количеству собак оказался Екатеринбург, а на пятом – Челябинск. Далее идут Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Воронеж и Пермь. Общая статистика показывает, что чаще всего в наиболее "собачьих" городах России заводят немецких шпицев, чихуахуа, джек рассел терьеров, корги и йоркширских терьеров. В целом это отражает общую тенденцию по России. Маленькие собаки-компаньоны особенно востребованы среди жителей городов, которые привыкли к высокому ритму жизни, объяснил Голубев. Рейтинг был составлен на основании зарегистрированных собак в единой родословной книге РКФ, в ней ежегодно регистрируется около 355 тысяч щенков.

https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html

https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html

россия

москва

санкт-петербург

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владимир голубев (кинолог), россия, москва, санкт-петербург, российская кинологическая федерация (ркф)