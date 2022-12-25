https://ria.ru/20221225/sammit-1841209062.html
Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге
Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2022
Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге
Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге, но... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:20
2022-12-25T14:20
2022-12-25T14:37
санкт-петербург
снг
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря."Да. Они (Алиев и Пашинян – ред.) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221224/granitsa-1841033829.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, снг, политика, дмитрий песков
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Дмитрий Песков
14:20 25.12.2022 (обновлено: 14:37 25.12.2022)
Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге
Песков: Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге