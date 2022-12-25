https://ria.ru/20221225/sammit-1841209062.html

Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге

Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2022

Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге

Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге, но... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:20

2022-12-25T14:20

2022-12-25T14:37

санкт-петербург

снг

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря."Да. Они (Алиев и Пашинян – ред.) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221224/granitsa-1841033829.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, снг, политика, дмитрий песков