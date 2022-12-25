https://ria.ru/20221225/punkt-1841201711.html

Пункт пропуска в Благовещенске будет работать на въезд круглосуточно

Пункт пропуска в Благовещенске будет работать на въезд круглосуточно - РИА Новости, 25.12.2022

Пункт пропуска в Благовещенске будет работать на въезд круглосуточно

Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ начнёт работать на въезд в круглосуточном режиме с 3... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:10

2022-12-25T13:10

2022-12-25T13:10

благовещенск

хэйхэ

амурская область

китай

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 дек – РИА Новости. Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ начнёт работать на въезд в круглосуточном режиме с 3 января, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Решение об этом приняли на встрече представителей структурных подразделений и служб, которые обеспечивают работу автомобильного пункта пропуска "Каникурган" с участниками внешнеэкономической деятельности Амурской области. "С 3 января 2023 года МАПП "Каникурган" переходит на круглосуточный режим работы в одностороннем порядке на въезд. Регистрация на очередность движения транспорта для участников ВЭД будет проходить на электронном сервисе", - говорится в сообщении. Кроме того, продолжается работа по расширению номенклатуры товарооборота. Ожидается, что в январе "Каникурган" войдет в перечень пунктов пропуска, где разрешен ввоз скоропортящейся продукции — овощей и фруктов. Также идут согласования с китайской стороной об экспорте сои. Сейчас в терминале увеличена территория для хранения грузов, готово теплое помещение для круглогодичного таможенного досмотра, а до конца года запланирован ввод объектов для всепогодной перетарки контейнеров. Сейчас автомобильный пункт пропуска функционирует по временной схеме. За 16 часов границу пересекают от 70 до 150 транспортных средств. При круглосуточном режиме работы цифра составит порядка 190 единиц техники, сообщили в компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)". Как отмечается в телеграм-канале "Мост Амур", сейчас очередность движения ежедневно формируется исходя из готовности груза на китайской стороне. "Техники скопилось на границе много, но готовность ее не всегда подтверждена оформленным в соответствие с законом пакетом документов. На китайской стороне груз готов — водитель поехал за ним. Из-за ковидных ограничений в КНР сегодня ситуация такова", — говорится в сообщении. Также на совещании обсуждался вопрос строительства понтонного моста через Амур, который возводился каждую зиму в районе Торгового порта "Благовещенск" до 2021 года. "Понтонный мост организовывался, когда не было альтернативного международного стабильного сообщения между РФ и КНР. Сейчас перевозки сориентированы на автомобильный мост, который обеспечивает круглогодичную международную связь", — отмечается в сообщении. 23 декабря бизнесмены и международные перевозчики обратились к губернатору Приамурья и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой установить понтонный мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Существующий автомобильный международный мост через Амур, по мнению бизнеса, не может принять более 60% номенклатуры грузов, из-за чего предприниматели теряют заказы на сотни миллионов рублей. О том, что власти Приамурья ведут переговоры с КНР о переводе международного моста через Амур Благовещенск - Хэйхэ на круглосуточный режим, работы 14 декабря говорил на межведомственном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

https://ria.ru/20221225/knr-1841164500.html

https://ria.ru/20221223/kitay-1840995770.html

https://ria.ru/20221223/kitay-1840775858.html

благовещенск

хэйхэ

амурская область

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

благовещенск, хэйхэ, амурская область, китай, россия