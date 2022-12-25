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Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию - РИА Новости, 25.12.2022
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Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию
Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию - РИА Новости, 25.12.2022
Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию
Давать преференции гражданам, уехавшим из страны, но продолжающим работать в российских компаниях, — неправильно и несправедливо, их, напротив, необходимо... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:06
2022-12-25T10:15
россия
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Давать преференции гражданам, уехавшим из страны, но продолжающим работать в российских компаниях, — неправильно и несправедливо, их, напротив, необходимо обложить налогом по повышенной ставке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Существует мнение, напомнил он, что покинувших Россию сотрудников нужно стимулировать к возвращению. В то же время, как утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, они уже "пользуются всеми льготами", работая на удаленке."Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — говорится в записи в Telegram-канале политика.Он отметил, что считает необходимым отменить преференции и ввести для уехавших россиян повышенную ставку налогообложения. "Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", — заключил Володин.Как заявил ранее замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, обсуждается инициатива, согласно которой налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Так парламентарий прокомментировал заявление главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.На прошлой неделе в Минцифры высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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россия, вячеслав володин, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Экономика
09:06 25.12.2022 (обновлено: 10:15 25.12.2022)
 
Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию

Спикер Госдумы Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Давать преференции гражданам, уехавшим из страны, но продолжающим работать в российских компаниях, — неправильно и несправедливо, их, напротив, необходимо обложить налогом по повышенной ставке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Существует мнение, напомнил он, что покинувших Россию сотрудников нужно стимулировать к возвращению. В то же время, как утверждает председатель нижней палаты Федерального собрания, они уже "пользуются всеми льготами", работая на удаленке.
"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
Он отметил, что считает необходимым отменить преференции и ввести для уехавших россиян повышенную ставку налогообложения.
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"Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", — заключил Володин.
Как заявил ранее замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, обсуждается инициатива, согласно которой налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Так парламентарий прокомментировал заявление главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.
На прошлой неделе в Минцифры высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.
В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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