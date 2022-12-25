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В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым

В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым - РИА Новости, 25.12.2022

В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым

Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:30

2022-12-25T08:30

2022-12-25T08:30

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новости - туризм

севастополь

республика крым

гранд сервис экспресс

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года, он прибыл на конечную станцию 25 декабря 2019 года. Семимиллионного путешественника, который отправился на полуостров Крым в поезде № 07 Санкт-Петербург – Севастополь определила программа бронирования и покупки билетов. Счастливый билет купила Светлана Бочарова из Санкт-Петербурга, которая приехала в Севастополь вместе с мужем Валерием и дочерями Ксенией и Полиной. "Мы из Санкт-Петербурга, едем к друзьям в гости. В Севастополе мы не впервые, но еще больше хотим его узнать. Едем на 2 недели – на каникулы. Поездка была комфортной, поезд и вагоны очень понравились", - рассказали журналистам Светлана и Валерий Бочаровы. В Севастополе семимиллионного пассажира встретили представители компании "Гранд Сервис Экспресс" и управления туризма города Севастополя. От перевозчика юбилейному пассажиру был вручен памятный подарок, а также сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно. В Крым и Севастополь в первый рейс в составе поезда №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь спустя ровно три года после начала пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом отправились новые вагоны в новом цветовом оформлении. Новая сине-голубая окраска станет фирменной, если понравится пассажирам, сообщили в компании.

https://ria.ru/20221225/dedmoroz-1840879160.html

https://ria.ru/20221225/krym-1840864190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, севастополь, республика крым, гранд сервис экспресс , санкт-петербург