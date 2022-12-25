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В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым - РИА Новости, 25.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221225/passazhir-1841168687.html
В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым
В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым - РИА Новости, 25.12.2022
В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым
Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T08:30
2022-12-25T08:30
туризм
новости - туризм
севастополь
республика крым
гранд сервис экспресс
санкт-петербург
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года, он прибыл на конечную станцию 25 декабря 2019 года. Семимиллионного путешественника, который отправился на полуостров Крым в поезде № 07 Санкт-Петербург – Севастополь определила программа бронирования и покупки билетов. Счастливый билет купила Светлана Бочарова из Санкт-Петербурга, которая приехала в Севастополь вместе с мужем Валерием и дочерями Ксенией и Полиной. "Мы из Санкт-Петербурга, едем к друзьям в гости. В Севастополе мы не впервые, но еще больше хотим его узнать. Едем на 2 недели – на каникулы. Поездка была комфортной, поезд и вагоны очень понравились", - рассказали журналистам Светлана и Валерий Бочаровы. В Севастополе семимиллионного пассажира встретили представители компании "Гранд Сервис Экспресс" и управления туризма города Севастополя. От перевозчика юбилейному пассажиру был вручен памятный подарок, а также сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно. В Крым и Севастополь в первый рейс в составе поезда №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь спустя ровно три года после начала пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом отправились новые вагоны в новом цветовом оформлении. Новая сине-голубая окраска станет фирменной, если понравится пассажирам, сообщили в компании.
https://ria.ru/20221225/dedmoroz-1840879160.html
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новости - туризм, севастополь, республика крым, гранд сервис экспресс , санкт-петербург
Туризм, Новости - Туризм, Севастополь, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Санкт-Петербург
08:30 25.12.2022
 
В Севастополе встретили поезд с семимиллионным пассажиром в Крым

В Севастополь встретили семимиллионного пассажира с запуска движения поездов в 2019 году

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года, он прибыл на конечную станцию 25 декабря 2019 года.
Семимиллионного путешественника, который отправился на полуостров Крым в поезде № 07 Санкт-Петербург – Севастополь определила программа бронирования и покупки билетов. Счастливый билет купила Светлана Бочарова из Санкт-Петербурга, которая приехала в Севастополь вместе с мужем Валерием и дочерями Ксенией и Полиной.
"Мы из Санкт-Петербурга, едем к друзьям в гости. В Севастополе мы не впервые, но еще больше хотим его узнать. Едем на 2 недели – на каникулы. Поездка была комфортной, поезд и вагоны очень понравились", - рассказали журналистам Светлана и Валерий Бочаровы.
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В Севастополе семимиллионного пассажира встретили представители компании "Гранд Сервис Экспресс" и управления туризма города Севастополя. От перевозчика юбилейному пассажиру был вручен памятный подарок, а также сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно.
В Крым и Севастополь в первый рейс в составе поезда №7/8 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь спустя ровно три года после начала пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом отправились новые вагоны в новом цветовом оформлении. Новая сине-голубая окраска станет фирменной, если понравится пассажирам, сообщили в компании.
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