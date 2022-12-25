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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.12.2022
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https://ria.ru/20221225/obstrel-1841236198.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T18:46
2022-12-25T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18:00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
18:46 25.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь натовских снарядов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18:00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

Пожарный тушит машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрелом оказались и автомобили.

Сотрудники МЧС осматривают машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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