Медведев назвал тех, кто желает проигрыша своей стране, предателями
Медведев: чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, исчезает
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не стал давать оценку тем, кто уехал из России после начала спецоперации, но тех, кто желает проигрыша своей стране назвал предателями, отметив при этом, что чужеродная токсичная пена постепенно исчезает с российского общества.
Главным итогом 2022 года Медведев назвал перемены в России - в экономике и в сознании граждан. По его словам, сейчас почти все зависит от народа - его стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа.
"Чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает. Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый "философский пароход", потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он добавил, что российское общество взрослеет. "Главное — процесс взросления нашего общества идет неуклонно. И он необратим. Конечно, еще не все успели осознать, насколько сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на долгие годы вперед. На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело. Одни люди дежурят в пунктах размещения беженцев и помогают отстраивать разрушенные обстрелами дома, другие — не замечают происходящего", - считает Медведев.
Этот год, по словам Медведева, заставил россиян мобилизоваться в полном смысле этого слова - одни ушли добровольцами в Донбасс, другие стали заниматься волонтерской деятельностью.
"Не менее важна мобилизация другого, высшего порядка. Когда перед лицом внешней угрозы, в противостоянии с врагом, под жестоким и беспрецедентным давлением страна смогла в считаные месяцы сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания. Это касается всех сторон нашей жизни. 2022 год очень многое изменил в нас. Заставил определиться в своих мыслях и чувствах. Научил отличать второстепенное от действительно важного. И ценить — самые главные для всех нас вещи. Мужество. Милосердие. Взаимовыручку. Историческую и семейную память. Верность своему долгу и традициям. Справедливость. Правду. Совесть", - добавил он.