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Биография экс-главкома Сухопутных войск России Алексея Маслова

Биография экс-главкома Сухопутных войск России Алексея Маслова - РИА Новости, 25.12.2022

Биография экс-главкома Сухопутных войск России Алексея Маслова

Экс-главком Сухопутных войск России Алексей Федорович Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:52

2022-12-25T15:52

2022-12-25T15:52

справки

вооруженные силы рф

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Экс-главком Сухопутных войск России Алексей Федорович Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. В 1974 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета Украинской ССР (ныне Институт танковых войск Национального университета "Харьковский политехнический институт"). В 1984 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (ныне Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации). В 1998 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 1970 года – на службе в Советской Армии. По окончании училища командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. С 1984 года – начальник штаба. С 1986 года – командир танкового полка. С 1988 года – заместитель командира танковой дивизии в Центральной группе войск на территории Чехословакии (ныне Чешская Республика, Словацкая Республика). С 1990 года – заместитель командира танковой дивизии в Приволжско-Уральском военном округе. С 1994 года – командир 15-й гвардейской Мозырьской танковой дивизии в Уральском военном округе. В 1998 году был назначен на должность заместителя командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке. С 1999 года – начальник Управления боевой подготовки штаба Сибирского военного округа. С марта 2000 года – начальник штаба 36-й армии в Сибирском военном округе. С 2001 года – командир 57-го армейского корпуса в Сибирском военном округе. С апреля 2003 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. 5 ноября 2004 года указом президента России назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Российской Федерации. В 2006 году Маслову было присвоено звание генерала армии. 1 августа 2008 года был назначен Главным военным представителем Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе (Бельгия). В октябре 2011 года был уволен с военной службы. В последние годы занимал должность специального представителя АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству. Был награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени, десятью медалями. Был женат, двое детей. 25 декабря 2022 года Алексей Маслов скоропостижно скончался в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, вооруженные силы рф