https://ria.ru/20221225/maslov-1841208189.html

Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов

Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов - РИА Новости, 25.12.2022

Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов

Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:14

2022-12-25T14:14

2022-12-25T15:12

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841210263_283:295:1261:845_1920x0_80_0_0_7fea8a5fbe869bf38f80c7633366d9ba.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне.Как уточняется, генерал армии умер в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.На службе Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, этот пост он занимал с 2004 по 2008 год. После этого генерал армии был главным военным представителем России при НАТО. На "Уралвагонзаводе" указали, что вклад Маслова в развитие и работу предприятия сложно переоценить.Руководство концерна выразило соболезнования семье и друзьям генерала.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество