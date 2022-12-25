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Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов - РИА Новости, 25.12.2022
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов
Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:14
2022-12-25T14:14
2022-12-25T15:12
россия
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне.Как уточняется, генерал армии умер в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.На службе Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, этот пост он занимал с 2004 по 2008 год. После этого генерал армии был главным военным представителем России при НАТО. На "Уралвагонзаводе" указали, что вклад Маслова в развитие и работу предприятия сложно переоценить.Руководство концерна выразило соболезнования семье и друзьям генерала.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество
14:14 25.12.2022 (обновлено: 15:12 25.12.2022)
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов
Экс-главком Сухопутных войск Маслов умер на 70-м году жизни
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне
.
"На семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", — говорится в материале.
Как уточняется, генерал армии умер в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.
На службе Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, этот пост он занимал с 2004 по 2008 год.
После этого генерал армии был главным военным представителем России
при НАТО
.
"Работая спецпредставителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня", — отметили в пресс-службе.
На "Уралвагонзаводе" указали, что вклад Маслова в развитие и работу предприятия сложно переоценить.
Руководство концерна выразило соболезнования семье и друзьям генерала.