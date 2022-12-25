Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/maslov-1841208189.html
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов - РИА Новости, 25.12.2022
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов
Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:14
2022-12-25T15:12
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841210263_283:295:1261:845_1920x0_80_0_0_7fea8a5fbe869bf38f80c7633366d9ba.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне.Как уточняется, генерал армии умер в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.На службе Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, этот пост он занимал с 2004 по 2008 год. После этого генерал армии был главным военным представителем России при НАТО. На "Уралвагонзаводе" указали, что вклад Маслова в развитие и работу предприятия сложно переоценить.Руководство концерна выразило соболезнования семье и друзьям генерала.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841210263_0:0:1813:1360_1920x0_80_0_0_79aa1a9bc9bced3d426d1889712ca62a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
14:14 25.12.2022 (обновлено: 15:12 25.12.2022)
 
Умер экс-главком Сухопутных войск Маслов

Экс-главком Сухопутных войск Маслов умер на 70-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Сметанин / Перейти в медиабанкАлексей Маслов
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Сметанин
Перейти в медиабанк
Алексей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Умер специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов, сообщили в концерне.
"На семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", — говорится в материале.
Как уточняется, генерал армии умер в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.
На службе Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, этот пост он занимал с 2004 по 2008 год.
После этого генерал армии был главным военным представителем России при НАТО.
"Работая спецпредставителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня", — отметили в пресс-службе.
На "Уралвагонзаводе" указали, что вклад Маслова в развитие и работу предприятия сложно переоценить.
Руководство концерна выразило соболезнования семье и друзьям генерала.
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала