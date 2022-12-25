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Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T07:38
2022-12-25T10:08
специальная военная операция на украине
андрей марочко
донбасс
сватово
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки. Собеседник агентства связал это с большими потерями и неэффективностью средств огневого поражения ВСУ."Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными", — утверждает офицер.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населенным пунктам.С 24 февраля проходит российская военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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андрей марочко, донбасс, сватово, киев
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Донбасс, Сватово, Киев
07:38 25.12.2022 (обновлено: 10:08 25.12.2022)
 
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили подкрепления под Сватово в ЛНР из-за больших потерь

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

"В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины", — сказал он.

Собеседник агентства связал это с большими потерями и неэффективностью средств огневого поражения ВСУ.
"Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными", — утверждает офицер.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населенным пунктам.
С 24 февраля проходит российская военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоДонбассСватовоКиев
 
 
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