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Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T07:38
2022-12-25T07:38
2022-12-25T10:08
специальная военная операция на украине
андрей марочко
донбасс
сватово
киев
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ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки. Собеседник агентства связал это с большими потерями и неэффективностью средств огневого поражения ВСУ."Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными", — утверждает офицер.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, так как он открывает путь к нескольким другим населенным пунктам.С 24 февраля проходит российская военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html
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андрей марочко, донбасс, сватово, киев
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Донбасс, Сватово, Киев
07:38 25.12.2022 (обновлено: 10:08 25.12.2022)
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили подкрепления под Сватово в ЛНР из-за больших потерь