https://ria.ru/20221225/krizis-1841189596.html
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине - РИА Новости, 25.12.2022
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине
Конфликт на Украине стал причиной энергетического кризиса, заявил король Испании Филипп VI в рождественском обращении, опубликованном газетой El Pais в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:47
2022-12-25T11:47
2022-12-25T11:47
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной энергетического кризиса, заявил король Испании Филипп VI в рождественском обращении, опубликованном газетой El Pais в официальном YouTube-канале.Испанский монарх заметил, что сложившаяся обстановка вызывает у европейцев, в том числе и у жителей Испании, большое недовольство и озабоченность."Этот конфликт, наряду с последствиями пандемии, оказывает глубокое влияние на экономику, что очевидно. Он спровоцировал энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли, транспорта и особенно для семейных экономик. Рост цен на продукты питания, в частности, вызывает тревожность домохозяйств. Необходимость справляться с такими повседневными действиями, как включение отопления, света или заправка бензина, становится источником беспокойства и во многих случаях требует значительных личных и семейных жертв", — высказался король.Филипп VI добавил, что положение испанских домохозяйств требует государственной поддержки.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221223/gaz-1840974796.html
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РИА Новости
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в мире, цены на нефть, испания, украина, москва
В мире, Цены на нефть, Испания, Украина, Москва
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине
Король Испании Филипп VI: конфликт на Украине спровоцировал в стране энгергокризис
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Конфликт на Украине стал причиной энергетического кризиса, заявил король Испании Филипп VI в рождественском обращении, опубликованном газетой El Pais
в официальном YouTube-канале.
Испанский монарх заметил, что сложившаяся обстановка вызывает у европейцев, в том числе и у жителей Испании, большое недовольство и озабоченность.
"Этот конфликт, наряду с последствиями пандемии, оказывает глубокое влияние на экономику, что очевидно. Он спровоцировал энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли, транспорта и особенно для семейных экономик. Рост цен на продукты питания, в частности, вызывает тревожность домохозяйств. Необходимость справляться с такими повседневными действиями, как включение отопления, света или заправка бензина, становится источником беспокойства и во многих случаях требует значительных личных и семейных жертв", — высказался король.
Филипп VI добавил, что положение испанских домохозяйств требует государственной поддержки.
"Действительно, есть семьи, которые не могут справиться с этой ситуацией в течение длительного периода времени и нуждаются в постоянной поддержке со стороны государственных органов для смягчения экономических и социальных последствий. Мы не можем игнорировать серьезность этих проблем, но и не можем отказаться от мысли, что все может измениться и улучшиться. Прежде всего, и в который раз, мы должны верить в себя как в нацию", — заявил монарх.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.