https://ria.ru/20221225/krizis-1841189596.html

Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине

Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине - РИА Новости, 25.12.2022

Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине

Конфликт на Украине стал причиной энергетического кризиса, заявил король Испании Филипп VI в рождественском обращении, опубликованном газетой El Pais в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:47

2022-12-25T11:47

2022-12-25T11:47

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал причиной энергетического кризиса, заявил король Испании Филипп VI в рождественском обращении, опубликованном газетой El Pais в официальном YouTube-канале.Испанский монарх заметил, что сложившаяся обстановка вызывает у европейцев, в том числе и у жителей Испании, большое недовольство и озабоченность."Этот конфликт, наряду с последствиями пандемии, оказывает глубокое влияние на экономику, что очевидно. Он спровоцировал энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли, транспорта и особенно для семейных экономик. Рост цен на продукты питания, в частности, вызывает тревожность домохозяйств. Необходимость справляться с такими повседневными действиями, как включение отопления, света или заправка бензина, становится источником беспокойства и во многих случаях требует значительных личных и семейных жертв", — высказался король.Филипп VI добавил, что положение испанских домохозяйств требует государственной поддержки.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221223/gaz-1840974796.html

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Матыс

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