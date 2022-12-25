Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством Турции проект газового хаба, предложенный Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
"Кабмин проведет завтра свое последнее заседание в 2022 году под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема заседания – газовая. Это и подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект "газового хаба", предложенный президентом России", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что на заседании кабмина с обширным докладом выступит министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.
"После заседания кабмина президент Турции проинформирует общественность о принятых решениях в своем традиционном обращении к нации", - подчеркнул он.
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.