https://ria.ru/20221225/khab-1841248862.html

Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник

Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2022

Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:53

2022-12-25T20:53

2022-12-25T20:53

экономика

владимир путин

александр новак

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

анкара (провинция)

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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков". "Кабмин проведет завтра свое последнее заседание в 2022 году под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема заседания – газовая. Это и подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект "газового хаба", предложенный президентом России", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ожидается, что на заседании кабмина с обширным докладом выступит министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез. "После заседания кабмина президент Турции проинформирует общественность о принятых решениях в своем традиционном обращении к нации", - подчеркнул он. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html

турция

россия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, анкара (провинция)