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Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2022
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Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2022
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:53
2022-12-25T20:53
экономика
владимир путин
александр новак
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков". "Кабмин проведет завтра свое последнее заседание в 2022 году под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема заседания – газовая. Это и подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект "газового хаба", предложенный президентом России", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ожидается, что на заседании кабмина с обширным докладом выступит министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез. "После заседания кабмина президент Турции проинформирует общественность о принятых решениях в своем традиционном обращении к нации", - подчеркнул он. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html
https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html
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экономика, владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, анкара (провинция)
Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Анкара (провинция)
20:53 25.12.2022
 
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба, сообщил источник

Эрдоган обсудит с правительством Турции проект газового хаба, предложенный Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров в понедельник механизмы по реализации проекта "газового хаба", предложенного российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
"Кабмин проведет завтра свое последнее заседание в 2022 году под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основная тема заседания – газовая. Это и подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект "газового хаба", предложенный президентом России", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ожидается, что на заседании кабмина с обширным докладом выступит министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 11:38
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
"После заседания кабмина президент Турции проинформирует общественность о принятых решениях в своем традиционном обращении к нации", - подчеркнул он.
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:04
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлександр НовакРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияАнкара (провинция)
 
 
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