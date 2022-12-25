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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 25.12.2022
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 25.12.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T06:01
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усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Подземный толчок произошёл в 14.17 (5.17 мск) по местному времени в 84 километрах от посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, на востоке от вулкана Ключевская сопка. Очаг залегал на глубине 103 километра.
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усть-камчатский район, российская академия наук
Усть-Камчатский район, Российская академия наук
06:01 25.12.2022
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

На востоке Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошёл в 14.17 (5.17 мск) по местному времени в 84 километрах от посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, на востоке от вулкана Ключевская сопка. Очаг залегал на глубине 103 километра.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 15:25
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
 
Усть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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