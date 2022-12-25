https://ria.ru/20221225/kamchatka-1841163808.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 25.12.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T06:01
2022-12-25T06:01
2022-12-25T06:01
усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Подземный толчок произошёл в 14.17 (5.17 мск) по местному времени в 84 километрах от посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, на востоке от вулкана Ключевская сопка. Очаг залегал на глубине 103 километра.
https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829687012.html
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усть-камчатский район, российская академия наук
Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
На востоке Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6