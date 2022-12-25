https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html

Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган

Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.12.2022

Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган

Запад не пытался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T21:19

2022-12-25T21:19

2022-12-25T22:41

в мире

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Запад не пытался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам президента, цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны.При этом Эрдоган указал, что Европа получила 44 процента поставок по "черноморской инициативе", в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны — 14 процентов."Господин Путин говорит: "Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах" и отправим в нуждающиеся африканские страны", — добавил турецкий лидер.Эрдоган отметил, что пока сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.В этом направлении ведется "более напряженная работа", добавил Эрдоган, выразив надежду на совместные шаги с Москвой для разрешения ситуации.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840107144.html

https://ria.ru/20221219/zerno-1839752798.html

https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html

украина

турция

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, европа, оон