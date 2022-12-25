https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.12.2022
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган
Запад не пытался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:19
2022-12-25T21:19
2022-12-25T22:41
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
европа
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Запад не пытался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам президента, цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны.При этом Эрдоган указал, что Европа получила 44 процента поставок по "черноморской инициативе", в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны — 14 процентов."Господин Путин говорит: "Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах" и отправим в нуждающиеся африканские страны", — добавил турецкий лидер.Эрдоган отметил, что пока сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.В этом направлении ведется "более напряженная работа", добавил Эрдоган, выразив надежду на совместные шаги с Москвой для разрешения ситуации.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840107144.html
https://ria.ru/20221219/zerno-1839752798.html
https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html
украина
турция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, европа, оон
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Европа, ООН
21:19 25.12.2022 (обновлено: 22:41 25.12.2022)
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган: Запад активизировал провокации и не пытался быть посредником в кризисе на Украине
АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Запад не пытался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы <...> взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором", — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Эрзуруме.
По словам президента, цель зерновой сделки — поставка продовольствия в нуждающиеся страны.
При этом Эрдоган указал, что Европа получила 44 процента поставок по "черноморской инициативе", в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны — 14 процентов.
"Господин Путин
говорит: "Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке
, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах" и отправим в нуждающиеся африканские страны", — добавил турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что пока сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.
В этом направлении ведется "более напряженная работа", добавил Эрдоган, выразив надежду на совместные шаги с Москвой для разрешения ситуации.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва
допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.