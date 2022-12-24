https://ria.ru/20221224/zabeg-1841126248.html

В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов

В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов - РИА Новости, 24.12.2022

В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов

Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T19:04

2022-12-24T19:04

2022-12-24T20:01

общество

дед мороз

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек. Чтобы стать участником массового забега, нужно было только зарегистрироваться и надеть костюм Деда Мороза. "Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими", - отмечают организаторы. Участники пришли либо в своих костюмах Дедов Морозов, либо получили в стартовом пакете соответствующие атрибуты – шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. В забеге участвуют люди разного возраста, в том числе дети. В этом году была подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров. Перед стартом состоялась общая танцевальная разминка. Линией старта и финиша традиционно служит арка Главного штаба. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, практически все участники забега в отличном настроении. Многие до старта танцевали, водили хороводы. Сейчас на Дворцовой площади также много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за забегом Дедов Морозов.

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санкт-петербург

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Предновогодний забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек. 2022-12-24T19:04 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дед мороз, санкт-петербург