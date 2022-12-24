Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/zabeg-1841126248.html
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов - РИА Новости, 24.12.2022
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов
Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:04
2022-12-24T20:01
общество
дед мороз
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841132843_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6079c042e2d30a91d29e81fcaf184de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек. Чтобы стать участником массового забега, нужно было только зарегистрироваться и надеть костюм Деда Мороза. "Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими", - отмечают организаторы. Участники пришли либо в своих костюмах Дедов Морозов, либо получили в стартовом пакете соответствующие атрибуты – шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. В забеге участвуют люди разного возраста, в том числе дети. В этом году была подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров. Перед стартом состоялась общая танцевальная разминка. Линией старта и финиша традиционно служит арка Главного штаба. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, практически все участники забега в отличном настроении. Многие до старта танцевали, водили хороводы. Сейчас на Дворцовой площади также много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за забегом Дедов Морозов.
https://ria.ru/20221222/putin-1840566500.html
https://ria.ru/20221222/tramvay-1840640865.html
https://ria.ru/20221224/moroz-1841068390.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Предновогодний забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек.
2022-12-24T19:04
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841132843_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_058994e26be15f54d7f8b5bec9d9ada7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дед мороз, санкт-петербург
Общество, Дед Мороз, Санкт-Петербург
19:04 24.12.2022 (обновлено: 20:01 24.12.2022)
 
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов

Более тысячи Дедов Морозов участвуют в забеге на Дворцовой площади в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек.
Конечно: Путин ответил, верит ли он в Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 15:20
Путин сказал, что верит в Деда Мороза
Чтобы стать участником массового забега, нужно было только зарегистрироваться и надеть костюм Деда Мороза.
"Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими", - отмечают организаторы.
Участники пришли либо в своих костюмах Дедов Морозов, либо получили в стартовом пакете соответствующие атрибуты – шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. В забеге участвуют люди разного возраста, в том числе дети.
Запуск новогодних трамваев в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:18
В Санкт-Петербурге запустили новогодние трамваи
В этом году была подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров.
Перед стартом состоялась общая танцевальная разминка. Линией старта и финиша традиционно служит арка Главного штаба.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, практически все участники забега в отличном настроении. Многие до старта танцевали, водили хороводы.
Сейчас на Дворцовой площади также много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за забегом Дедов Морозов.
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:05
Российский Дед Мороз приехал в Ереван
 
ОбществоДед МорозСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала