https://ria.ru/20221224/zabeg-1841126248.html
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов - РИА Новости, 24.12.2022
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов
Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:04
2022-12-24T19:04
2022-12-24T20:01
общество
дед мороз
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек. Чтобы стать участником массового забега, нужно было только зарегистрироваться и надеть костюм Деда Мороза. "Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими", - отмечают организаторы. Участники пришли либо в своих костюмах Дедов Морозов, либо получили в стартовом пакете соответствующие атрибуты – шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. В забеге участвуют люди разного возраста, в том числе дети. В этом году была подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров. Перед стартом состоялась общая танцевальная разминка. Линией старта и финиша традиционно служит арка Главного штаба. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, практически все участники забега в отличном настроении. Многие до старта танцевали, водили хороводы. Сейчас на Дворцовой площади также много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за забегом Дедов Морозов.
https://ria.ru/20221222/putin-1840566500.html
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Предновогодний забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек.
2022-12-24T19:04
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дед мороз, санкт-петербург
Общество, Дед Мороз, Санкт-Петербург
19:04 24.12.2022 (обновлено: 20:01 24.12.2022)
В Петербурге начался массовый забег Дедов Морозов
Более тысячи Дедов Морозов участвуют в забеге на Дворцовой площади в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Шестой Забег жителей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов проходит в субботу на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
По информации организаторов, на участие в забеге зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек.
Чтобы стать участником массового забега, нужно было только зарегистрироваться и надеть костюм Деда Мороза
.
"Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими", - отмечают организаторы.
Участники пришли либо в своих костюмах Дедов Морозов, либо получили в стартовом пакете соответствующие атрибуты – шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду. В забеге участвуют люди разного возраста, в том числе дети.
В этом году была подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1 250 метров.
Перед стартом состоялась общая танцевальная разминка. Линией старта и финиша традиционно служит арка Главного штаба.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, практически все участники забега в отличном настроении. Многие до старта танцевали, водили хороводы.
Сейчас на Дворцовой площади также много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за забегом Дедов Морозов.