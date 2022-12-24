https://ria.ru/20221224/trevoga-1841071952.html

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз объявлена в субботу в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:20

2022-12-24T14:20

2022-12-24T14:42

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз объявлена в субботу в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствует онлайн-карта минцифры. Ранее в субботу сигнал тревоги был объявлен, а затем отменен в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ближе к 14.00 мск тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/drg-1841002914.html

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, николаевская область, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область