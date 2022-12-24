Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/trevoga-1841071952.html
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз объявлена в субботу в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:20
2022-12-24T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
вооруженные силы рф
николаевская область
днепропетровская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз объявлена в субботу в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствует онлайн-карта минцифры. Ранее в субботу сигнал тревоги был объявлен, а затем отменен в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ближе к 14.00 мск тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/drg-1841002914.html
украина
сумская область
николаевская область
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, николаевская область, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область
14:20 24.12.2022 (обновлено: 14:42 24.12.2022)
 
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Днепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз объявлена в субботу в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствует онлайн-карта минцифры.
Ранее в субботу сигнал тревоги был объявлен, а затем отменен в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ближе к 14.00 мск тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР подавляют артиллерией огневые точки противника - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
00:16Специальная военная операция на Украине
Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьВооруженные силы РФНиколаевская областьДнепропетровская областьХарьковская областьПолтавская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала