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Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта - РИА Новости, 24.12.2022
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Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта
Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта - РИА Новости, 24.12.2022
Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта
Британская газета Sun извинилась за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл после общественного резонанса,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:23
2022-12-24T02:23
меган маркл
джереми кларксон
принц гарри
великобритания
sun
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская газета Sun извинилась за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья в газете, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html
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меган маркл, джереми кларксон, принц гарри, великобритания, sun
Меган Маркл, Джереми Кларксон, Принц Гарри, Великобритания, Sun
02:23 24.12.2022
 
Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта

Sun извинилась за скандальную статью ведущего Кларксона о Меган Маркл и удалила ее с сайта

© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская газета Sun извинилась за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья в газете, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO).
"Мнения колумнистов принадлежат им самим, но как издатель мы осознаем, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в Sun сожалеем о публикации этой статьи и мы искренне просим прощения. Статья была удалена с нашего сайта и из архивов", - говорится в сообщении.
Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
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Меган МарклДжереми КларксонПринц ГарриВеликобританияSun
 
 
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