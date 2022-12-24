https://ria.ru/20221224/statya-1841008194.html

Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта

Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта - РИА Новости, 24.12.2022

Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта

Британская газета Sun извинилась за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл после общественного резонанса,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T02:23

2022-12-24T02:23

2022-12-24T02:23

меган маркл

джереми кларксон

принц гарри

великобритания

sun

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская газета Sun извинилась за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл после общественного резонанса, который вызвала его статья в газете, и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его "ровесники думают так же". Этот комментарий вызвал шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Более 60 британских депутатов потребовали от газеты Sun принять решительные меры против телеведущего Джереми Кларксона, который в колонке для Sun написал оскорбительный комментарий в отношении жены принца Гарри Меган Маркл. Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу "Игра престолов", и попросил газету удалить статью. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20221202/harrymeghan-1835804180.html

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меган маркл, джереми кларксон, принц гарри, великобритания, sun