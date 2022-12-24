https://ria.ru/20221224/razvody-1841051152.html

Выбор РИА Новости: главные разводы и расставания 2022 года

Выбор РИА Новости: главные разводы и расставания 2022 года - РИА Новости, 24.12.2022

Выбор РИА Новости: главные разводы и расставания 2022 года

Несколько заметных расставаний известных пар произошло в уходящем 2022 году: американский медиамагнат Руперт Мердок разводится с моделью Джерри Холл, расстались РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:47

2022-12-24T11:47

2022-12-24T11:47

новости культуры

илон маск

сергей брин

руперт мердок

россия

виталий кличко

кендалл дженнер

канье уэст

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Несколько заметных расставаний известных пар произошло в уходящем 2022 году: американский медиамагнат Руперт Мердок разводится с моделью Джерри Холл, расстались певица Шакира и футболист Жерар Пике, актер Джейсон Момоа и Лиза Боне. Оказались не застрахованы от развода и пары, не одно десятилетие являвшие собой пример прочного семейного союза: подал на развод лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд, расторгли брак главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и бизнесмен Алишер Усманов. Завершили бракоразводные процессы рэпер Канье Уэст и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, модель Жизель Бюндхен и звезда НФЛ Том Брэди. Некоторые расставания знаменитых пар не обошлись и без слухов и скандалов. Так, СМИ утверждают что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан якобы из-за ее короткого романа с основателем SpaceX Илоном Маском. Расставание российского рэпера Птахи с супругой Ланой и вовсе вылилось в череду взаимных обвинений и даже не обошлось без потасовки. Долгий брак — не значит вечный После 25 лет брака подал на развод лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд. У Хэтфилда и его бывшей супруги Франчески Томаси трое общих детей, все они уже взрослые. Пара познакомилась в 1993 году, когда Франческа пришла в Metallica в качестве костюмера, спустя четыре года они поженились. По данных инсайдеров издания TMZ, бывшие супруги сохранили хорошие отношения и продолжают общаться ради детей. Что стало причиной разрыва, пока неизвестно. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что развелась с бизнесменом Алишером Усмановым. "Мы развелись с Алишером Бурхановичем, сделали это через ЗАГС, не через суд. Иск был отозван", - заявила Винер-Усманова. Изначально пара намеревалась развестись через суд, стороны не планировали лично участвовать в процессе. Интересы участников процесса представляли по два защитника с каждой стороны, при этом юристы Винер – женщины, а Усманова – мужчины. Обращение в суд при расторжении брака, если у супругов нет несовершеннолетних детей, не является обязательным, вопрос можно разрешить через ЗАГС. Подача иска в таких случаях может говорить о том, что один из супругов не дал своего согласия на развод. Как правило, вопрос о разделе совместно нажитого имущества между супругами не поднимается в ходе непосредственной процедуры расторжения брака. Он решается либо между бывшими мужем и женой без участия суда, либо в ходе отдельного судопроизводства. Усманов и Винер поженились в 1992 году. Согласно картотеке судебных дел, заявителем по этому гражданскому делу значился именно бизнесмен. Мэр Киева Виталий Кличко в августе сообщил, что развелся со своей женой Натальей, в браке пара состояла 26 лет. "Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - цитировало слова Кличко издание Babel.ua. Киевский мэр отметил, что они с женой многие годы живут в разных странах. Отвечая на вопрос журналиста, свободно ли его сердце, мэр ответил словами из песни "Как тебя не любить, Киев мой!" (неофициальный гимн украинской столицы), добавив, что сердце уже занято Киевом. У пары трое детей. Старший сын Егор-Дениэл родился в 2000, в 2002 - дочь Елизавета-Виктория, сын Максим – в 2005 году. Сама Наталья, по словам Виталия Кличко, живет в Германии, дети учатся за границей. После 12 лет отношений расстаются колумбийская певица Шакира и футболист "Барселоны" Жерар Пике. СМИ писали о том, что разрыв произошел из-за измен спортсмена. "С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание", - говорится в заявлении певицы, опубликованном EFE. Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. У певицы и футболиста двое детей, которые, согласно договоренности, будут находиться под опекой матери. По данным издания El Pais, Пике сможет беспрепятственно навещать детей в любое время и столько раз, сколько захочет, а расходы на это родители разделят между собой. Американский актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в фильме "Аквамен", объявил об окончании 16-летних отношений со своей супругой Лизой Боне. "Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья не исключение... Мы делимся нашими семейными новостями - мы расстаемся", - написал актер в совместном заявлении с женой, опубликованном в соцсетях. Супруги отмечают, что поделились этим решением с общественностью, чтобы в дальнейшем они могли жить "честно и достойно". Как пишет издание Hollywood Reporter, пара начала встречаться в 2005 году, а заключила брак в 2017 году, воспитывает трех детей. Звезда сериала "Чудаки" актер Джонни Ноксвилл подал на развод после 12 лета брака с Наоми Нельсон. Как писало издание People со ссылкой на судебные документы, супруги перестали быть парой еще в прошлом году. По данным издания, актер попросил о совместной юридической опеке над двумя детьми - 12-летним сыном и 10-летней дочерью. Разводы богатейшихАмериканский 91-летний медиамагнат, один из богатейших людей мира Руперт Мердок разводится с моделью Джерри Холл, сообщает издание New York Times со ссылкой на два источника. "Медиатитан Руперт Мердок и модель и актриса Джерри Холл разводятся", - сообщает издание. Представитель Мердока отказался комментировать данную информацию. Пара сыграла свадьбу в марте 2016 года в Лондоне. Мердоку на данный момент 91 гол, Холл - 66 лет. Для Мердока это был четвертый брак, для Холл - первый официальный союз. Холл в течение 20 лет была в отношениях с солистом легендарной группы Rolling Stones Миком Джаггером, однако английский суд признал брак, заключенный на Бали, недействительным. Сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Илоном Маском, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это уже второй развод Брина. Согласно процитированным судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить. "Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров", - утверждает издание. По его данным, Брин подал на развод с Шэнахан в январе этого года. Как отмечает Wall Street Journal, Брин предоставил 500 тысяч долларов компании Tesla во время финансового кризиса 2008 года, "когда изо всех сил пыталась увеличить производство". В свою очередь Маск в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla. Отмечается, что адвокат Брина отказался даваться комментарии по этому поводу. Сам Илон Маск позже опроверг сообщения о своем романе с женой Брина. "Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!" - написал миллиардер в Twitter. Он добавил, что видел Николь лишь дважды за три года, причем оба раза - в большой компании людей. И вновь МаскНедолго продлились отношения основателя SpaceX Илона Маска с новой подругой, актрисой Наташей Бассет. Расставание произошло на фоне новости о том, что незадолго до рождения общего ребенка Маска и певицы Граймс у миллиардера родились близнецы от сотрудницы одного из его проектов Шивон Зилис. Маск подтвердил слухи, отметив, что помогает преодолеть кризис рождаемости, и если это и была шутка, то в ней большая доля правды: у миллиардера сейчас уже 10 детей. Издание HollywoodLife писало, что именно из-за новости о рождении близнецов Бассет решила расстаться с Маском. Как рассказал источник издания, актриса надеется остаться с бывшим бойфрендом друзьями и говорит о том, что многому у него научилась. Но сейчас она планирует сосредоточиться на своей карьере, и у нее нет времени "на внешний шум". Поставили точкуЗавершили бракоразводный процесс, начавшийся еще в прошлом году, американский рэпер Канье Уэст и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, официально развод состоялся в марте. Уэст и Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества, согласно которому музыкант обязан будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц. Согласно поданным в суд Лос-Анджелеса документам, пара договорилась пополам оплачивать расходы на частную школу и детсад, а также на медстраховку и охранников для детей. Значительная часть имущества не требует раздела, так как пара заключила брачный договор перед вступлением в брак. Уэст и Кардашьян были женаты с 2014 года, у них четверо детей. СМИ не раз писали о трудностях, которые возникали в отношениях пары. Поставили точку в бракоразводном процессе модель Жизель Бюндхен и звезда НФЛ Том Брэди. Пара была в браке 13 лет. Об этом событии бывшие супруги сообщили в соцсетях, поблагодарив друг друга за время, проведенное вместе и отметив, что решение о разводе было принято ими сообща. "Моим приоритетом всегда были и будут наши дети, которых я люблю всем сердцем. Мы продолжим совместное воспитание, чтобы дать им ту любовь, заботу и внимание, которых они очень заслуживают", - написала Бюндхен. Для того, чтобы как можно меньше травмировать детей своим расставанием, Бюндхен и Брэди прошли специальные курсы. Детали совместной опеки над детьми и раздела имущества бывших супругов пока неизвестны. Приоритет работеРасстались в уходящем году голливудский актер Леонардо Ди Каприо и актриса Камила Морроне. Как писали СМИ, инициатором разрыва стала Морроне. По данным таблоида Sun, сославшегося на близких к актрисе инсайдеров, 47-летний Ди Каприо захотел, чтобы Морроне стала матерью его детей, при этом вступать в официальный брак он не торопился. Актриса же, которой 25 лет, в данный момент сосредоточена на карьере. Также инсайдеры утверждают, что обладающий обширными связями и большим влиянием в индустрии кино, Ди Каприо совсем не стремился помочь Морроне с карьерой, что расстраивало молодую амбициозную актрису. После двух лет отношений решили сделать паузу актриса Оливия Уайлд и певец Гарри Стайлс. По данным источников издания People, пара приняла такое решение из-за разницы в приоритетах: Гарри часто гастролирует и уезжает за границу, Оливия сосредоточена на детях и работе в Лос-Анджелесе. При этом они сохранили близкие дружеские отношения. Известная модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом "Финикса" Девином Букером. Расставание произошло после второй попытки пары сохранить отношения. Как рассказал источник People, у Дженнер и Букера очень плотный рабочий график, и они решили сделать это приоритетом. При этом второй источник издания утверждает, что они остаются на связи и пока не планируют окончательно разрывать отношения. Дженнер и Букер познакомились в 2020 году. Любовь живет 4 года? Американская актриса Робин Райт подала на развод. В браке 56-летняя Райт и 37-летний менеджер Дома Saint Laurent Климент Жироде прожили четыре года. По данным издания TMZ, в суд подала актриса, в качестве причины развода назвав стандартную формулировку - "непримиримые разногласия". Согласно договоренности супругов, активы каждого из них останутся в собственности того, за кем они были закреплены изначально. Это был третий брак Робин Райт, в предыдущем союзе с актером Шоном Пенном у нее родилось двое детей. Модель Эмили Ратажковски и кинопродюсер Себастьян Бир-Макклард также разводятся после четырех лет брака. Развод инициировала Ратажковски, рассказал источник People. Как писали СМИ, разрыв произошел из-за измен Бир-Маккларда. При этом кинопродюсер оспорил иск своей супруги, это означает, что судебные разбирательства по делу могут затянуться. У пары есть годовалый сын. Непонимания и отсутствие поддержкиРазвелся в этом году российский рэпер Птаха (Давид Нуриев), его теперь уже бывшая супруга Лана объявила о разводе всего спустя три месяца после рождения дочери. По утверждению бывшей жены музыканта, причиной разрыва стали его многочисленные измены, длившиеся на протяжении нескольких лет. Сам рэпер все обвинения отвергает и говорит о неуравновешенности Ланы. Хорошие отношения сохранить не удалось даже ради дочери, более того, рэпер утверждает, что бывшая супруга хочет его лишить родительских прав и мешает видеться с дочерью. При этом сама Лана говорила о том, что не намерена препятствовать его общению с малышкой. Как Птаха рассказал изданию "СтарХит", между ним и его бывшими женой и тещей даже возникла небольшая потасовка, женщины, утверждает он, напали на него, расцарапали лицо, он их отталкивал, после чего Лана и ее мать написали заявление в полицию. Пара была в браке девять лет, и, по утверждению рэпера, все это время продолжались скандалы, он "сам вызывал полицию, когда Лана была невменяемой". Известная визажист, стилист и блогер Гоар Аветисян в уходящем году развелась со своим супругом Сергеем Григоряном. Для Аветисян это был второй брак, он продлился два года. У бывших супругов есть общий сын Гаспар. Причиной разрыва, как рассказывала визажист, стало отсутствие поддержки со стороны супруга в сложный для нее период - когда из-за осложнений после пластической операции она едва не умерла. При этом в своих соцсетях она рассказала, что не препятствует общению бывшего мужа с сыном, он может общаться с малышом, когда захочет. "Странно, но после расставания он начал чаще проводить время с сыном и при каждой встрече дарит ему машинки", - поделилась она.

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https://rsport.ria.ru/20220707/usmanov-1800828033.html

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https://ria.ru/20220822/pitt-1811395597.html

https://ria.ru/20210407/avetisyan-1727035227.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, илон маск, сергей брин, руперт мердок, россия, виталий кличко, кендалл дженнер, канье уэст, шакира