https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

Михаил Галузин: планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой

Михаил Галузин: планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой - РИА Новости, 24.12.2022

Михаил Галузин: планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в своем первом интервью после назначения в конце ноября на новую должность рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:00

2022-12-24T10:00

2022-12-24T10:01

михаил галузин

владимир путин

россия

украина

белоруссия

нато

транснефть

с-400 «триумф»

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Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в своем первом интервью после назначения в конце ноября на новую должность рассказал в интервью РИА Новости о том, как в Москве относятся к планам Украины повысить тариф на транзит российской нефти, будут ли Россия и Белоруссия увеличивать численность совместной группировки, и зачем Минску нужны российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер", а также о том, какие риски несет активизация военного сотрудничества Кишинева со странами НАТО.– Украина планирует с 1 января 2023 г. повысить тарифы на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Согласна ли Россия с этими условиями? Существует ли риск, что Украина может приостановить прокачку нефти, если Москва не поддержит повышение тарифов? Разрабатываем ли мы план "Б" на случай приостановки транзита нефти через украинскую территорию?– Данный вопрос лежит исключительно в коммерческой плоскости. Его следовало бы адресовать ПАО "Транснефть", а также нашим коллегам из Минэнерго России. Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины.Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года.– Планируют ли Россия и Белоруссия увеличить численность совместной региональной группировки Союзного государства с учетом обострения ситуации на его западных границах? Планируется ли задействовать эту группировку в ходе СВО на Украине? Как в целом Москва и Минск планируют укреплять границу Союзного государства с Украиной, чтобы исключить провокации и не допустить "перетекания" военного конфликта на территорию Белоруссии?– На фоне складывающейся военно-политической обстановки в регионе – продолжающегося накачивания Украины западными вооружениями, наращивания сил НАТО в Польше и Прибалтике – с октября осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки войск (сил) на территории Белоруссии, проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, регулярные совместные учения и маневры. Все эти действия носят транспарентный, исключительно оборонительный характер, призваны обеспечить дополнительную безопасность западных рубежей Союзного государства.С этими же целями наши страны тесно сотрудничают в военно-технической сфере, осуществляют взаимные поставки вооружений и комплектующих для производства военной техники. В частности, вооруженным силам Белоруссии были переданы новейшие образцы российского вооружения ‑ комплексы ПВО "С-400" и мобильные оперативно-тактические ракетные установки "Искандер". Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны.В ходе рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря было объявлено о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью. Аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий проводят США со своими союзниками по НАТО. В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса.Задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии. При этом постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе специальной военной операции на Украине является некорректной. Действующая военная доктрина Союзного государства предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии.Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры. Погранслужбы наших стран в режиме реального времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда, ведут совместные "стоп-листы" в отношении иностранцев, чье нахождение признано нежелательным на территориях наших государств. Предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного плана мероприятий по ее выполнению.– Как в существующих на сегодняшний день проектах мирного договора между Арменией и Азербайджаном предлагается решить проблему статуса Нагорного Карабаха? Считаете ли вы вероятным, что Армения и Азербайджан при посредничестве России смогут подписать мирный договор, "вынеся за скобки" определение статуса Нагорного Карабаха? Все ли стороны согласны с таким подходом?– Хотел бы подчеркнуть, что обсуждение мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном. Москва лишь оказывает содействие сторонам, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года. Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер. Комментировать их содержание, в том числе по нагорно-карабахскому вопросу, мы не в праве. Это только навредит делу.Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений. В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы, решение гуманитарных проблем.– Как Москва оценивает решение Кишинева временно отказаться от поставок газа из России на правый берег Днестра, перенаправив получаемые объемы в Приднестровье? Можно ли считать это "разумным компромиссом", как это называют в Молдавии?– Внимательно следим за развитием отношений между Кишиневом и Тирасполем. Сторонам действительно удалось достичь договоренности по схеме "газ в обмен на электричество". Кишинев возобновил подачу в Приднестровье российского газа в полном объеме, а Тирасполь – поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС по приемлемой цене, которая существенно ниже стоимости электричества из других источников. По сути, поставляемый из Молдавии газ как раз и идет на приднестровскую электростанцию для выработки дешевой энергии для обоих берегов Днестра.Насколько мы понимаем, это была взаимовыгодная договоренность. Если реализация данного алгоритма устраивает обе стороны, то мы можем это только приветствовать. Надеемся, что это будет способствовать сближению их позиций и по другим вопросам.– Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Попеску заявил, что его страна находится в очень сложной ситуации в области безопасности, и ей нужно усилить свои оборонные способности. Кишинев рассчитывает, в частности, на активизацию военного сотрудничества с Германией, Румынией, Францией. Не считает ли Москва такие заявления молдавских властей угрозой для своей безопасности, и какой будет наша реакция?– Активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдавии. Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо.Мы неоднократно призывали официальный Кишинев осознанно подходить к навязываемым западниками предложениям по "повышению обороноспособности" Молдавии, не имеющим ничего общего с задачей поддержания и мира и стабильности. Несмотря на это, нынешние молдавские власти демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере. Для этого, в частности, задействуются инструменты НАТО и механизмы общей политики безопасности и обороны ЕС. Очевидно, что такие шаги, наряду с безоговорочной поддержкой Кишиневом киевского режима, подрывают закрепленный в конституции нейтральный статус Молдавии.Хотел бы в очередной раз выразить сомнение в том, что подобная "помощь" со стороны Запада, больше напоминающая "освоение территории", осуществляется в интересах самой Молдавии.

https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html

https://ria.ru/20221224/karasin-1841004813.html

https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html

https://ria.ru/20221223/gaz-1840998686.html

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

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михаил галузин, владимир путин, россия, украина, белоруссия, нато, транснефть, с-400 «триумф»