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Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter - РИА Новости, 24.12.2022
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Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter
Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter - РИА Новости, 24.12.2022
Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter
Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:51
2022-12-24T16:51
в мире
илон маск
twitter
технологии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Маск распорядился удалить из Twitter функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств. Как отмечалось, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
https://ria.ru/20221223/kislitsa-1840705728.html
https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html
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в мире, илон маск, twitter, технологии
В мире, Илон Маск, Twitter, Технологии
16:51 24.12.2022
 
Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter

Маск опроверг слухи о возможном удалении из Twitter функции по предотвращению самоубийств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Маск распорядился удалить из Twitter функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Пользователи Twitter осудили Кислицу из-за флага США в желто-голубых тонах
Как отмечалось, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
"Это фейковые новости", - написал Маск на своей странице в Twitter.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.
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В миреИлон МаскTwitterТехнологии
 
 
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