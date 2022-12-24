https://ria.ru/20221224/mask-1841100059.html

Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter

Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter - РИА Новости, 24.12.2022

Маск прокомментировал сообщения об удалении одной из функций Twitter

Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:51

2022-12-24T16:51

2022-12-24T16:51

в мире

илон маск

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы распорядился удалить из соцсети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Маск распорядился удалить из Twitter функцию, которая продвигает горячие линии по предотвращению самоубийств. Как отмечалось, функция #ThereIsHelp показывала в верхней части конкретных поисковых запросов во многих странах контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

https://ria.ru/20221223/kislitsa-1840705728.html

https://ria.ru/20221223/twitter-1840704559.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, twitter, технологии