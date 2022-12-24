https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841079989.html

Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты

Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты - РИА Новости, 24.12.2022

Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Звездном городке в Подмосковье в субботу встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты, передает... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:55

2022-12-24T14:55

2022-12-24T17:41

александр лукашенко

олег новицкий

белоруссия

россия

звездный городок

центр подготовки космонавтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841107636_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_ebb3cc679f35ff3951e70f4b054623c2.jpg

МИНСК/ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Звездном городке в Подмосковье в субботу встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты, передает информагентство Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства совершает рабочий визит в Россию, программа которого включает посещение научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов, а также участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах."Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", - цитирует белорусского лидера информагентство.Лукашенко поблагодарил претенденток, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", - добавил президент Белоруссии.По словам белорусского лидера, за претендентами будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий.Как сообщалось ранее, имена кандидата на полет в космос из Белоруссии и дублера будут известны после Нового года.Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в Роскосмосе сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по их результатом медкомиссия определит их годность к космическому полету.

https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html

https://ria.ru/20221219/klin-1839865425.html

белоруссия

россия

звездный городок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, олег новицкий, белоруссия, россия, звездный городок, центр подготовки космонавтов