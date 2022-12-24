14:55 24.12.2022 (обновлено: 17:41 24.12.2022)
Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты
Лукашенко встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты в Звездном городке
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке
МИНСК/ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Звездном городке в Подмосковье в субботу встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты, передает информагентство Sputnik Беларусь.
Глава белорусского государства совершает рабочий визит в Россию, программа которого включает посещение научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов, а также участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
"Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", - цитирует белорусского лидера информагентство.
Лукашенко поблагодарил претенденток, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", - добавил президент Белоруссии.
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По словам белорусского лидера, за претендентами будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий.
Как сообщалось ранее, имена кандидата на полет в космос из Белоруссии и дублера будут известны после Нового года.
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".
В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в Роскосмосе сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по их результатом медкомиссия определит их годность к космическому полету.
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