https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841061012.html

Лукашенко прибыл в Звездный Городок

Лукашенко прибыл в Звездный Городок - РИА Новости, 24.12.2022

Лукашенко прибыл в Звездный Городок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:53

2022-12-24T12:53

2022-12-24T16:09

александр лукашенко

юрий борисов (роскосмос)

сергей крикалев

белоруссия

звездный городок

россия

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке. Там его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.Лукашенко подарил Борисову выпечку и "любимое сало" министра обороны Сергея Шойгу. По словам белорусского лидера, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда он предложил сделать предприятиям республики "что-то похожее". Результат работы семи предприятий — свежеиспеченный хлеб — он вручил Борисову.Президент России Владимир Путин ранее по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В Минске решили, что первым космонавтом от республики должна быть девушка. Сегодня Лукашенко встретился с шестью претендентками, которые проходят подготовку в ЦПК."Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", — цитирует президента агентство БЕЛТА.Лукашенко поблагодарил девушек, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", — добавил политик.По его словам, за претендентками на полет будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.

https://radiosputnik.ria.ru/20221220/belorussiya-1839942990.html

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Варвара Скокшина

александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, белоруссия, звездный городок, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, снг, международная космическая станция (мкс)