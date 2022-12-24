12:53 24.12.2022 (обновлено: 16:09 24.12.2022)
Лукашенко прибыл в Звездный Городок
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке.
Там его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Лукашенко подарил Борисову выпечку и "любимое сало" министра обороны Сергея Шойгу. По словам белорусского лидера, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда он предложил сделать предприятиям республики "что-то похожее". Результат работы семи предприятий — свежеиспеченный хлеб — он вручил Борисову.
Президент России Владимир Путин ранее по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В Минске решили, что первым космонавтом от республики должна быть девушка. Сегодня Лукашенко встретился с шестью претендентками, которые проходят подготовку в ЦПК.
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
"Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", — цитирует президента агентство БЕЛТА.
Лукашенко поблагодарил девушек, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", — добавил политик.
По его словам, за претендентками на полет будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
Лукашенко поблагодарил девушек, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", — добавил политик.
По его словам, за претендентками на полет будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.