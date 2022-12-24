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Лукашенко прибыл в Звездный Городок - РИА Новости, 24.12.2022
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Лукашенко прибыл в Звездный Городок
Лукашенко прибыл в Звездный Городок - РИА Новости, 24.12.2022
Лукашенко прибыл в Звездный Городок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:53
2022-12-24T16:09
александр лукашенко
юрий борисов (роскосмос)
сергей крикалев
белоруссия
звездный городок
россия
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке. Там его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.Лукашенко подарил Борисову выпечку и "любимое сало" министра обороны Сергея Шойгу. По словам белорусского лидера, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда он предложил сделать предприятиям республики "что-то похожее". Результат работы семи предприятий — свежеиспеченный хлеб — он вручил Борисову.Президент России Владимир Путин ранее по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В Минске решили, что первым космонавтом от республики должна быть девушка. Сегодня Лукашенко встретился с шестью претендентками, которые проходят подготовку в ЦПК."Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", — цитирует президента агентство БЕЛТА.Лукашенко поблагодарил девушек, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", — добавил политик.По его словам, за претендентками на полет будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.
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александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, белоруссия, звездный городок, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, снг, международная космическая станция (мкс)
Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, Белоруссия, Звездный городок, Россия, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, СНГ, Международная космическая станция (МКС)
12:53 24.12.2022 (обновлено: 16:09 24.12.2022)
 
Лукашенко прибыл в Звездный Городок

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в подмосковном Звездном Городке.
Там его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Лукашенко подарил Борисову выпечку и "любимое сало" министра обороны Сергея Шойгу. По словам белорусского лидера, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда он предложил сделать предприятиям республики "что-то похожее". Результат работы семи предприятий — свежеиспеченный хлеб — он вручил Борисову.
Президент России Владимир Путин ранее по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В Минске решили, что первым космонавтом от республики должна быть девушка. Сегодня Лукашенко встретился с шестью претендентками, которые проходят подготовку в ЦПК.
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
"Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", — цитирует президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил девушек, предположив, что он с ними еще не единожды встретится. "Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", — добавил политик.

По его словам, за претендентками на полет будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 11:52В мире
Премьер Белоруссии: Путин и Лукашенко нашли решения по всем вопросам
 
Александр ЛукашенкоЮрий Борисов (Роскосмос)Сергей КрикалевБелоруссияЗвездный городокРоссияРоскосмосЦентр подготовки космонавтовСНГМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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