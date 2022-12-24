https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841055212.html

Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию

Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 24.12.2022

Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передает информагентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:07

2022-12-24T12:07

2022-12-24T13:29

в мире

александр лукашенко

россия

белоруссия

звездный городок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg

МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передает информагентство Sputnik Беларусь. В подмосковном Звездном городке Лукашенко по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где сейчас проходит отбор кандидатов на полет в космос.Белорусский лидер также поучаствует в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. На повестке дня итоги 2022 года, планы по дальнейшему взаимодействию.

https://ria.ru/20221224/azerbaydzhan-1841043973.html

россия

белоруссия

звездный городок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, звездный городок