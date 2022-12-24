https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841055212.html
Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию
Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 24.12.2022
Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передает информагентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:07
2022-12-24T12:07
2022-12-24T13:29
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
звездный городок
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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передает информагентство Sputnik Беларусь. В подмосковном Звездном городке Лукашенко по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где сейчас проходит отбор кандидатов на полет в космос.Белорусский лидер также поучаствует в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. На повестке дня итоги 2022 года, планы по дальнейшему взаимодействию.
https://ria.ru/20221224/azerbaydzhan-1841043973.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, звездный городок
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Звездный городок
12:07 24.12.2022 (обновлено: 13:29 24.12.2022)
Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию
Глава Белоруссии Лукашенко поехал с рабочим визитом в Россию, где посетит Звездный городок