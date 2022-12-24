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Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/karasin-1841004813.html
Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров
Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 24.12.2022
Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров
Рано или поздно страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:02
2022-12-24T01:02
владимир зеленский
григорий карасин
владимир путин
вашингтон (штат)
совет федерации рф
нато
сша
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рано или поздно страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в Европе и США нарастает скепсис относительно поддержки Киева, и, несмотря на главенствующую позицию Вашингтона в финансировании Украины, американские политики начинают задумываться о сокращении помощи."Америка является хозяйкой на Украине. Вашингтон начал задумываться над тем, куда это (конфликт. — Прим.Ред.)", — отметил Карасин.Сенатор добавил, что чувство опасения из-за возможного столкновения с Россией для стран НАТО становится все более явным. Он выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх в политике международных организаций в отношении Кремля.Карасин назвал визит украинского лидера в США "трагикомедией" и отметил, что цель поездки — "получение новых миллиардов".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html
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владимир зеленский, григорий карасин, владимир путин, вашингтон (штат), совет федерации рф, нато, сша, украина, киев
Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Совет Федерации РФ, НАТО, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев
01:02 24.12.2022
 
Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Карасин: рано или поздно политики Запада заставят Зеленского пойти на переговоры с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рано или поздно страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в Европе и США нарастает скепсис относительно поддержки Киева, и, несмотря на главенствующую позицию Вашингтона в финансировании Украины, американские политики начинают задумываться о сокращении помощи.
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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СМИ: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине
"Америка является хозяйкой на Украине. Вашингтон начал задумываться над тем, куда это (конфликт. — Прим.Ред.)", — отметил Карасин.
Сенатор добавил, что чувство опасения из-за возможного столкновения с Россией для стран НАТО становится все более явным. Он выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх в политике международных организаций в отношении Кремля.

"Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Ребята, давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров", — прокомментировал он.

Карасин назвал визит украинского лидера в США "трагикомедией" и отметил, что цель поездки — "получение новых миллиардов".
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НАТО стремится затянуть Россию в конфликт как можно дальше, заявил Карасин
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийГригорий КарасинВладимир ПутинВашингтон (штат)Совет Федерации РФНАТОСШАУкраинаКиев
 
 
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