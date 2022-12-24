https://ria.ru/20221224/karasin-1841004813.html

Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 24.12.2022

Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Рано или поздно страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:02

2022-12-24T01:02

2022-12-24T01:02

владимир зеленский

григорий карасин

владимир путин

вашингтон (штат)

совет федерации рф

нато

сша

украина

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рано или поздно страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в Европе и США нарастает скепсис относительно поддержки Киева, и, несмотря на главенствующую позицию Вашингтона в финансировании Украины, американские политики начинают задумываться о сокращении помощи."Америка является хозяйкой на Украине. Вашингтон начал задумываться над тем, куда это (конфликт. — Прим.Ред.)", — отметил Карасин.Сенатор добавил, что чувство опасения из-за возможного столкновения с Россией для стран НАТО становится все более явным. Он выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх в политике международных организаций в отношении Кремля.Карасин назвал визит украинского лидера в США "трагикомедией" и отметил, что цель поездки — "получение новых миллиардов".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html

https://ria.ru/20221121/konflikt-1833194595.html

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840978184.html

вашингтон (штат)

сша

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владимир зеленский, григорий карасин, владимир путин, вашингтон (штат), совет федерации рф, нато, сша, украина, киев