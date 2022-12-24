https://ria.ru/20221224/erdogan-1841073048.html
Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме
Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме - РИА Новости, 24.12.2022
Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:29
2022-12-24T14:29
2022-12-24T14:42
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
экономика
черное море
сакарья (провинция)
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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ".Одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%) является Россия.
https://ria.ru/20221206/eksport-1836690338.html
https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html
турция
черное море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, экономика, черное море, сакарья (провинция)
Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Экономика, Черное море, Сакарья (провинция)
14:29 24.12.2022 (обновлено: 14:42 24.12.2022)
Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме
Эрдоган в понедельник намерен сообщить турецкому народу "интересные новости" по газу