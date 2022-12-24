https://ria.ru/20221224/erdogan-1841073048.html

Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме

Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме - РИА Новости, 24.12.2022

Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:29

2022-12-24T14:29

2022-12-24T14:42

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

экономика

черное море

сакарья (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ".Одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%) является Россия.

https://ria.ru/20221206/eksport-1836690338.html

https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html

турция

черное море

сакарья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, экономика, черное море, сакарья (провинция)