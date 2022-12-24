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Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат - РИА Новости, 24.12.2022
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Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат
Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат - РИА Новости, 24.12.2022
Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат
Опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ, это обсудит рабочая группа по высокотехнологичным видам спорта с министерством... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T03:22
2022-12-24T03:37
безопасность
сергей шойгу
россия
уфа
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ, это обсудит рабочая группа по высокотехнологичным видам спорта с министерством обороны, заявил РИА Новости заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов. БПЛА получили в последнее время активное развитие и применение, в будущем использование подобных технологий во время выполнения военных задач будет расширяться, и уже сейчас это требует определенных навыков у операторов беспилотников, поэтому комплексная подготовка специалистов по ним крайне важна, рассказал парламентарий. "Мы обратились к министру обороны Сергею Шойгу с предложением организовать совместное рабочее совещание, в рамках которого предлагается обсудить накопленный не только членами рабочей группы - представителями высокотехнологичных видов спорта - опыт, но и определить то, как этот опыт может быть эффективно применим министерством для реализации целей Вооруженных сил России", - сообщил Хамитов. В свою очередь, министерство очень оперативно откликнулось на наше предложение, отметил он. Кроме того, он сообщил, что 29 октября этого года во время выездного совещания рабочей группы в Уфе к деятельности рабочей группы присоединилась Федерация дрон-рейсинга России. "Уже 26 декабря совместно с представителями министерства обороны, Федерации дрон-рейсинга России и специалистами по БПЛА мы проведем рабочее совещание на площадке военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", - отметил депутат.
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безопасность, сергей шойгу, россия, уфа
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Уфа
03:22 24.12.2022 (обновлено: 03:37 24.12.2022)
 
Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат

Депутат Хамитов: опыт киберспорта с дронами может быть использован в ВС России

© Фото : Федерация компьютерного спорта РоссииКиберспортсмены
Киберспортсмены - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Федерация компьютерного спорта России
Киберспортсмены. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ, это обсудит рабочая группа по высокотехнологичным видам спорта с министерством обороны, заявил РИА Новости заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов.
БПЛА получили в последнее время активное развитие и применение, в будущем использование подобных технологий во время выполнения военных задач будет расширяться, и уже сейчас это требует определенных навыков у операторов беспилотников, поэтому комплексная подготовка специалистов по ним крайне важна, рассказал парламентарий.
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"Мы обратились к министру обороны Сергею Шойгу с предложением организовать совместное рабочее совещание, в рамках которого предлагается обсудить накопленный не только членами рабочей группы - представителями высокотехнологичных видов спорта - опыт, но и определить то, как этот опыт может быть эффективно применим министерством для реализации целей Вооруженных сил России", - сообщил Хамитов.
В свою очередь, министерство очень оперативно откликнулось на наше предложение, отметил он. Кроме того, он сообщил, что 29 октября этого года во время выездного совещания рабочей группы в Уфе к деятельности рабочей группы присоединилась Федерация дрон-рейсинга России.
"Уже 26 декабря совместно с представителями министерства обороны, Федерации дрон-рейсинга России и специалистами по БПЛА мы проведем рабочее совещание на площадке военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", - отметил депутат.
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