https://ria.ru/20221224/drg-1841002914.html
Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР
Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022
Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:16
2022-12-24T00:16
2022-12-24T09:35
специальная военная операция на украине
иван филипоненко
леонид пасечник
владимир путин
киев
украина
донбасс
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 24 дек — РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, обстановка на этом участке линии соприкосновения остается напряженной."Сейчас активно всеми доступными средствами продолжаем перемалывать подразделения вооруженных формирований Украины", — отметил Филипоненко. Ранее командир одного из батальонов 2-го Армейского корпуса с позывным "Чечен" рассказал об уничтожении целей, мешавших продвижению российских войск на Лисичанском направлении. Как отмечал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости, практически вся территория республики находится под контролем российской армии, за исключением примерно одного процента, в том числе населенного пункта Белогоровка.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html
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Бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР подавляют артиллерией огневые точки противника
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском участке в Донбассе, но бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР активно противодействуют им и подавляют артиллерией огневые точки противника. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой гаубицы Д-30 калибром 122 мм.
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иван филипоненко, леонид пасечник, владимир путин, киев, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Иван Филипоненко, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Киев, Украина, Донбасс
00:16 24.12.2022 (обновлено: 09:35 24.12.2022)
Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила, что Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении