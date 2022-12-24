https://ria.ru/20221224/drg-1841002914.html

Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР

Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2022

Киев активизировал работу ДРГ на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР

Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T00:16

2022-12-24T00:16

2022-12-24T09:35

специальная военная операция на украине

иван филипоненко

леонид пасечник

владимир путин

киев

украина

донбасс

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 24 дек — РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, обстановка на этом участке линии соприкосновения остается напряженной."Сейчас активно всеми доступными средствами продолжаем перемалывать подразделения вооруженных формирований Украины", — отметил Филипоненко. Ранее командир одного из батальонов 2-го Армейского корпуса с позывным "Чечен" рассказал об уничтожении целей, мешавших продвижению российских войск на Лисичанском направлении. Как отмечал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости, практически вся территория республики находится под контролем российской армии, за исключением примерно одного процента, в том числе населенного пункта Белогоровка.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

киев

украина

донбасс

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Бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР подавляют артиллерией огневые точки противника Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском участке в Донбассе, но бойцы 2-го Армейского корпуса ЛНР активно противодействуют им и подавляют артиллерией огневые точки противника. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой гаубицы Д-30 калибром 122 мм. 2022-12-24T00:16 true PT3M00S

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иван филипоненко, леонид пасечник, владимир путин, киев, украина, донбасс