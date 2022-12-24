https://ria.ru/20221224/dogovor-1841043659.html

В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре

В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре - РИА Новости, 24.12.2022

В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин не стал комментировать в интервью РИА Новости, как в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном предлагается решить вопрос о... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:16

2022-12-24T10:16

2022-12-24T10:16

ситуация в нагорном карабахе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил галузин

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин не стал комментировать в интервью РИА Новости, как в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном предлагается решить вопрос о статусе Карабаха. "Хотел бы подчеркнуть, что обсуждение мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном", - рассказал он. Галузин добавил, что "Москва лишь оказывает содействие сторонам, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года". "Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер. Комментировать их содержание, в том числе по нагорно-карабахскому вопросу, мы не в праве. Это только навредит делу", - заметил он. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин, армения, азербайджан