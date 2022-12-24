https://ria.ru/20221224/dogovor-1841043659.html
В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре
В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре - РИА Новости, 24.12.2022
В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин не стал комментировать в интервью РИА Новости, как в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном предлагается решить вопрос о... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:16
2022-12-24T10:16
2022-12-24T10:16
ситуация в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
армения
азербайджан
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин не стал комментировать в интервью РИА Новости, как в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном предлагается решить вопрос о статусе Карабаха. "Хотел бы подчеркнуть, что обсуждение мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном", - рассказал он. Галузин добавил, что "Москва лишь оказывает содействие сторонам, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года". "Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер. Комментировать их содержание, в том числе по нагорно-карабахскому вопросу, мы не в праве. Это только навредит делу", - заметил он. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин, армения, азербайджан
Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин, Армения, Азербайджан
В МИД России не прокомментировали, как решить статус Карабаха в договоре
Замглавы МИД Галузин не ответил, как в договоре Еревана и Баку решить статус Карабаха