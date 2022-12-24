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Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков - РИА Новости, 24.12.2022
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Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков
Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков - РИА Новости, 24.12.2022
Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков
Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:46
2022-12-24T20:51
александр бузаков
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте.Уточняется, что Бузаков проработал на предприятии 35 лет."Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу "Адмиралтейских верфей", — отметили в корпорации."Адмиралтейские верфи" — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга.
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александр бузаков, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, общество
Александр Бузаков, Адмиралтейские верфи, Объединенная судостроительная корпорация, Общество
19:46 24.12.2022 (обновлено: 20:51 24.12.2022)
 
Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков умер на 67-м году жизни

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков
Генеральный директор АО Адмиралтейские верфи Александр Бузаков - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте.

"ОСК, "Адмиралтейские верфи" и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату — на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора "Адмиралтейских верфей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бузаков проработал на предприятии 35 лет.
"Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу "Адмиралтейских верфей", — отметили в корпорации.
"Адмиралтейские верфи" — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга.
 
Александр БузаковАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияОбщество
 
 
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