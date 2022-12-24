19:46 24.12.2022 (обновлено: 20:51 24.12.2022)
Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков
Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков умер на 67-м году жизни
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков
Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте.
"ОСК, "Адмиралтейские верфи" и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату — на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора "Адмиралтейских верфей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Бузаков проработал на предприятии 35 лет.
"Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу "Адмиралтейских верфей", — отметили в корпорации.
"Адмиралтейские верфи" — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга.