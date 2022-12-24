https://ria.ru/20221224/buzakov-1841131289.html

Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков - РИА Новости, 24.12.2022

Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T19:46

2022-12-24T19:46

2022-12-24T20:51

александр бузаков

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на своем сайте.Уточняется, что Бузаков проработал на предприятии 35 лет."Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу "Адмиралтейских верфей", — отметили в корпорации."Адмиралтейские верфи" — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр бузаков, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, общество