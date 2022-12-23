https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

Запад в растерянности. Хаос выходит из-под контроля

Запад в растерянности. Хаос выходит из-под контроля - РИА Новости, 23.12.2022

Запад в растерянности. Хаос выходит из-под контроля

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США едва ли не осталась незамеченной поездка замглавы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:01

владимир зеленский

дмитрий медведев

си цзиньпин

китай

тайвань

вашингтон (штат)

авторы

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На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США едва ли не осталась незамеченной поездка замглавы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева в Китай. Отчасти логично. Вояж Зеленского выдался громким, как в переносном смысле — вернулся он из своего первого выезда за рубеж после начала спецоперации с щедрыми обещаниями денег и вооружений, так и в прямом: уж слишком продолжительными были овации, на которые расщедрилась публика в конгрессе. Правда, к разочарованию фронтмена "95 квартала", в палате представителей собралось немногим более трети республиканцев, которых там большинство. Но это не помешало ему демонстративно пустить скупую слезу на потеху спонсорам нового сезона "Слуги американского народа".Поездка Медведева, в свою очередь, была обставлена с куда меньшей помпой. Оно и понятно: и дипломатический уровень не тот, и встречаются представители российской власти с восточными партнерами не в пример чаще.Как отметили в Кремле, Медведев в рамках своего визита передал Си Цзиньпину послание от Владимира Путина."Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и касалось продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что Москва и Пекин регулярно обмениваются мнениями и рабочими посланиями по поводу международной повестки.И такая обыденность поездки предельно показательна: в политике, особенно международной, часто приходится подменять реальную работу заявлениями — когда сделать ничего не получается, это помогает выиграть время.Вот и поездка Зеленского возымела скорее демонстративный эффект: да, Белый дом расщедрился на целый дивизион Patriot, новые снаряды и вооружения, но эта помощь не позволит кардинально изменить ситуацию на фронте. А именно это сейчас критически необходимо Западу и Киеву.Проблема для "цивилизованного мира" в том, что время сейчас работает на Москву и Пекин. И хотя участие Китая в спецоперации никак не проявляется — страны лишь развивают экономические отношения, но восточный сосед все же играет важную роль.Западу не удалось окружить Россию несколькими проблемными точками, как это планировалось изначально. Попытка государственного переворота в Белоруссии провалилась, как и в Казахстане, а привести к власти в Грузии Саакашвили — ничем другим его попытку возвращения объяснить нельзя — не удалось. А ведь он без колебаний бы открыл "второй фронт" при первой же возможности.Вместо этого с угрозой противостояния на два фронта столкнулся сам Запад. Китай уже не особо скрывает тот факт, что всерьез рассматривает возможность силового решения вопроса с Тайванем. Политическая и в особенности экономическая важность острова в данной ситуации огромна — это сердце мировой полупроводниковой отрасли и ключевая точка для азиатской торговли. А еще — важный пункт в сети американских альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Оттого и приходится Соединенным Штатам резко активизировать свое военное сотрудничество с Тайванем: в недавно принятом законе о расходах на национальную оборону острову уделено столько внимания, что этот документ стал наиболее значимым для контактов Вашингтона с Тайбэем со времен закона об отношениях с Тайванем от 1979 года.В нем открыто декларируются три цели: укрепить обороноспособность острова, улучшить американскую армию, чтобы та могла быстро оказать помощь в случае активности со стороны Китая, и начать совместное военное планирование и учения.Для реализации этих планов в год планируется выделять до двух миллиардов долларов — если Тайбэй будет увеличивать свои собственные расходы на оборону. Помимо этого, Тайвань сможет получать вооружения, списанные со складов армии США, — точь-в-точь как Украина. И, конечно же, закон предусматривает заключение многолетних контрактов на поставку американских ракет.Стоит отметить, что Вашингтон уже заключил с Тайванем несколько сделок на поставки ракет, но признает, что передать их до конца конфликта на Украине будет сложно.Но и это не все. Чтобы помешать Пекину, Вашингтон вынужден идти на отчаянные шаги, жертвуя стратегическими интересами в угоду тактике. Речь о Японии, которая уже фактически отказалась от демилитаризованного статуса. Принятая там на днях Стратегия национальной безопасности говорит о том, что к 2027 году Токио будет тратить на военные нужды около двух процентов ВВП, что делает японскую армию, которая хоть и называется Силами самообороны, но с такими аппетитами слабо соответствует такому статусу, третьей по расходам в мире.При этом вооружаться Токио будет своими силами, поскольку Вашингтон сейчас занимается проблемами Киева и для других союзников вооружений не хватает. Что интересно, сами японцы не спешат радоваться реваншистским амбициям руководства. Премьер-министр Фумио Кисида уже сообщил, что бремя расходов возложат на рядовых граждан, повысив налоги, — неудивительно, что рейтинг главы правительства бьет антирекорды за все время пребывания на посту.В сухом остатке из-за провалов на российском направлении и на фоне рисков столкновения с Китаем США рискуют взрастить ничуть не менее грозную силу в Тихоокеанском регионе. Продолжит ли Япония действовать в фарватере американской политики, освободившись от военного зонтика США, — большой вопрос.Но у Вашингтона нет времени, чтобы вглядываться в далекую историческую перспективу, потому что в дополнение ко всем этим проблемам вишенкой на торте выступает Иран. И здесь тоже после краха ядерной сделки на горизонте маячит угроза новой войны.

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

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китай

тайвань

вашингтон (штат)

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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владимир зеленский, дмитрий медведев, си цзиньпин, китай, тайвань, вашингтон (штат), авторы