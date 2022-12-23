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Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев - РИА Новости, 23.12.2022
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Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев
Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:45
2022-12-23T22:45
общество
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для них трудоустройство в России. Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования. Документом в целях упрощения для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры трудоустройства на территории РФ предусматривается открытие индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Согласно закону, открытие индивидуального лицевого счета осуществляется путём подачи заявления иностранным гражданином в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
22:45 23.12.2022
 
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев

Сенаторы Совфеда одобрили закон, упрощающий трудоустройство иностранцев в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для них трудоустройство в России.
Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования.
Документом в целях упрощения для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры трудоустройства на территории РФ предусматривается открытие индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
Согласно закону, открытие индивидуального лицевого счета осуществляется путём подачи заявления иностранным гражданином в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Совфед одобрил закон о единых стандартах госуслуг
 
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