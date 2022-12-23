https://ria.ru/20221223/zakon-1840995259.html
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев
Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:45
2022-12-23T22:45
2022-12-23T22:45
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для них трудоустройство в России. Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования. Документом в целях упрощения для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры трудоустройства на территории РФ предусматривается открытие индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Согласно закону, открытие индивидуального лицевого счета осуществляется путём подачи заявления иностранным гражданином в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
https://ria.ru/20221223/zakon-1840988909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев
Сенаторы Совфеда одобрили закон, упрощающий трудоустройство иностранцев в России
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для них трудоустройство в России.
Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования.
Документом в целях упрощения для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры трудоустройства на территории РФ предусматривается открытие индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
Согласно закону, открытие индивидуального лицевого счета осуществляется путём подачи заявления иностранным гражданином в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).