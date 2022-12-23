https://ria.ru/20221223/zakon-1840995259.html

Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев

Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед упростил порядок трудоустройства иностранцев

Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:45

2022-12-23T22:45

2022-12-23T22:45

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий иностранным гражданам и лицам без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования, что упрощает для них трудоустройство в России. Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования. Документом в целях упрощения для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуры трудоустройства на территории РФ предусматривается открытие индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Согласно закону, открытие индивидуального лицевого счета осуществляется путём подачи заявления иностранным гражданином в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

https://ria.ru/20221223/zakon-1840988909.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф