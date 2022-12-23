https://ria.ru/20221223/zakon-1840830036.html
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:56
2022-12-23T13:56
2022-12-23T13:56
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов. По мнению разработчиков, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористов по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны". Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Совфед одобрил закон о блокировке счетов лиц, причастных к финансированию диверсий
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.
По мнению разработчиков, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористов по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан.
Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".