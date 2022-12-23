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СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:56
2022-12-23T13:56
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов. По мнению разработчиков, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористов по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны". Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
13:56 23.12.2022
 
СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

Совфед одобрил закон о блокировке счетов лиц, причастных к финансированию диверсий

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов.
По мнению разработчиков, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористов по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан.
Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 00:29
Сессия Совфеда завершается резонансными законами
 
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