https://ria.ru/20221223/zakon-1840830036.html

СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий - РИА Новости, 23.12.2022

СФ одобрил закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий

Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:56

2022-12-23T13:56

2022-12-23T13:56

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с мерами в отношении террористов и экстремистов. По мнению разработчиков, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористов по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны". Реализация закона позволит решить ключевую задачу – создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф