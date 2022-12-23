Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/zaes-1840921730.html
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 23.12.2022
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:37
2022-12-23T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
магатэ
украина
запорожская аэс
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:232:3196:2029_1920x0_80_0_0_6c0ed97975eb9c29808fd494583c0db1.jpg
ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило МАГАТЭ в пятницу."Консультации с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время", - говорится в заявлении.Переговоры в Москве, которые прошли в четверг между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, стали "очередным раундом необходимых дискуссий" для создания зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС, заявили в агентстве. "Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", - приводятся в заявлении слова Гросси.По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС доставлены и монтируются девять передвижных дизельных генераторов. В минувшие месяцы из-за обстрелов крупнейшая атомная электростанция в Европе в течение непродолжительного времени не имела внешнего электроснабжения. Персонал ЗАЭС сокращен, продолжает работу в экстремальных условиях, сообщили в агентстве.
https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0827f717221582eb9d7f2419190f7939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, магатэ, украина, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МАГАТЭ, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:37 23.12.2022 (обновлено: 18:21 23.12.2022)
 
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС

МАГАТЭ заявило, что продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило МАГАТЭ в пятницу.
"Консультации с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время", - говорится в заявлении.
Переговоры в Москве, которые прошли в четверг между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, стали "очередным раундом необходимых дискуссий" для создания зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС, заявили в агентстве. "Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", - приводятся в заявлении слова Гросси.
По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС доставлены и монтируются девять передвижных дизельных генераторов. В минувшие месяцы из-за обстрелов крупнейшая атомная электростанция в Европе в течение непродолжительного времени не имела внешнего электроснабжения. Персонал ЗАЭС сокращен, продолжает работу в экстремальных условиях, сообщили в агентстве.
Монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
17 декабря, 11:22Специальная военная операция на Украине
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМАГАТЭУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала