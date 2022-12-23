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МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС

МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 23.12.2022

МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС

Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:37

2022-12-23T17:37

2022-12-23T18:21

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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило МАГАТЭ в пятницу."Консультации с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время", - говорится в заявлении.Переговоры в Москве, которые прошли в четверг между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, стали "очередным раундом необходимых дискуссий" для создания зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС, заявили в агентстве. "Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", - приводятся в заявлении слова Гросси.По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС доставлены и монтируются девять передвижных дизельных генераторов. В минувшие месяцы из-за обстрелов крупнейшая атомная электростанция в Европе в течение непродолжительного времени не имела внешнего электроснабжения. Персонал ЗАЭС сокращен, продолжает работу в экстремальных условиях, сообщили в агентстве.

https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html

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Кирилл Волков

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