https://ria.ru/20221223/zaes-1840921730.html
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 23.12.2022
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:37
2022-12-23T17:37
2022-12-23T18:21
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время, заявило МАГАТЭ в пятницу."Консультации с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время", - говорится в заявлении.Переговоры в Москве, которые прошли в четверг между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, стали "очередным раундом необходимых дискуссий" для создания зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС, заявили в агентстве. "Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", - приводятся в заявлении слова Гросси.По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС доставлены и монтируются девять передвижных дизельных генераторов. В минувшие месяцы из-за обстрелов крупнейшая атомная электростанция в Европе в течение непродолжительного времени не имела внешнего электроснабжения. Персонал ЗАЭС сокращен, продолжает работу в экстремальных условиях, сообщили в агентстве.
https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:37 23.12.2022 (обновлено: 18:21 23.12.2022)
МАГАТЭ продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС
МАГАТЭ заявило, что продолжит консультации с Москвой и Киевом о защитной зоне на ЗАЭС