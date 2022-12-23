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Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились

Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились - РИА Новости, 23.12.2022

Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились

Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:54

2022-12-23T12:54

2022-12-23T13:18

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

безопасность

рафаэль гросси

алексей лихачев

энергодар

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий."Я на сегодняшний день могу констатировать, что работают два реактора на небольшую мощность. Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар. Да, работают только два (реактора – ред.), могли бы работать шесть. Но и этого хватает, чтобы содержать и саму станцию", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Обстрелы почти прекратились. Ну, скажем, еще есть, но незначительная часть", - добавил он.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне встречался в Москве с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, подробно обсуждались вопросы энергоснабжения ЗАЭС и Энергодара."Надежды возлагаем, конечно, но больших у нас надежд нет. Мы понимаем, что это такая же европейская структура... Это все те, кто сидит на зарплате у Запада", - заявил Балицкий.

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840644639.html

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энергодар

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Екатерина Зайцева

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