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Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились
Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились - РИА Новости, 23.12.2022
Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились
Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:54
2022-12-23T13:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
безопасность
рафаэль гросси
алексей лихачев
энергодар
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий."Я на сегодняшний день могу констатировать, что работают два реактора на небольшую мощность. Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар. Да, работают только два (реактора – ред.), могли бы работать шесть. Но и этого хватает, чтобы содержать и саму станцию", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Обстрелы почти прекратились. Ну, скажем, еще есть, но незначительная часть", - добавил он.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне встречался в Москве с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, подробно обсуждались вопросы энергоснабжения ЗАЭС и Энергодара."Надежды возлагаем, конечно, но больших у нас надежд нет. Мы понимаем, что это такая же европейская структура... Это все те, кто сидит на зарплате у Запада", - заявил Балицкий.
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запорожская область, запорожская аэс, безопасность, рафаэль гросси, алексей лихачев, энергодар, москва, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Безопасность, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Энергодар, Москва, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евгений Балицкий
12:54 23.12.2022 (обновлено: 13:18 23.12.2022)
 
Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС практически прекратились

Балицкий заявил, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ практически прекратились

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"Я на сегодняшний день могу констатировать, что работают два реактора на небольшую мощность. Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар. Да, работают только два (реактора – ред.), могли бы работать шесть. Но и этого хватает, чтобы содержать и саму станцию", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Обстрелы почти прекратились. Ну, скажем, еще есть, но незначительная часть", - добавил он.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне встречался в Москве с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, подробно обсуждались вопросы энергоснабжения ЗАЭС и Энергодара.
"Надежды возлагаем, конечно, но больших у нас надежд нет. Мы понимаем, что это такая же европейская структура... Это все те, кто сидит на зарплате у Запада", - заявил Балицкий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:24
В G7 поддержали работу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСБезопасностьРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЭнергодарМоскваМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Евгений Балицкий
 
 
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